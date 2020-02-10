7 нападающих, которые могут помочь «Барселоне» прямо сейчас
Трансферное окно закрыто, но выход из ситуации
Трансферное окно закрыто, но выход из ситуации
Каталонцы в последние дни «бомбят» новостную ленту. Месси конфликтует с руководством «Барселоны» и партнёрами по команде, в Сети обсуждают его возможный уход из клуба.
Кике Сетьен возглавил «Барселону» в непростой момент. Так уж вышло, что до его прихода «сломались» два игрока атаки: Усман Дембеле и Луис Суарес. Уругваец показывал отличную результативность (23 матча, 14 забитых мячей и 11 ассистов), его потеря сильно ударила по команде. И Дембеле, и Суарес вылетели до мая.
«Барселона» пыталась купить форварда в январе. Рассматривались варианты с Кавани, Обамеянгом и Родриго из «Валенсии», однако ни одного из них подписать не удалось. Но, несмотря на то что трансферное окно уже закрыто, каталонцы могут рассчитывать на усиление. Для этого им необходимо получить специальное разрешение от Федерации футбола Испании. Если RFEF одобрит покупку,