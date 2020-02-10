7 нападающих, которые могут помочь «Барселоне» прямо сейчас

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Каталонцы в последние дни «бомбят» новостную ленту. Месси конфликтует с руководством «Барселоны» и партнёрами по команде, в Сети обсуждают его возможный уход из клуба. Сине-гранатовые вылетели из Кубка Испании, пропустив мяч от «Атлетика» на 93-й минуте. Команда имеет большие проблемы с игрой в нападении — всего 10 голов в 6 матчах, половина из которых пришлась на матч с «Леганесом» (5:0).

Кике Сетьен возглавил «Барселону» в непростой момент. Так уж вышло, что до его прихода «сломались» два игрока атаки: Усман Дембеле и Луис Суарес. Уругваец показывал отличную результативность (23 матча, 14 забитых мячей и 11 ассистов), его потеря сильно ударила по команде. И Дембеле, и Суарес вылетели до мая.