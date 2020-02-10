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11:54 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ узнали об уходе иностранца из «Астаны»

Исполнительный директор «Астаны» Пол Эшуорт может покинуть свой пост, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

50-летний английский специалист работает в «Астане» с января 2019 года.

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Пол ранее долгое время работал у себя на родине в структуре клубов «Норвич Сити», «Кембридж Юнайтед» и «Питерборо Юнайтед».

Затем в его карьере был большой отрезок работы в Латвии в клубах «Венспилс», «Рига» и «Сконто», где он в общей сумме отработал более десяти лет.

Помимо Прибалтики в послужном списке Эшуорта значатся ФК «Ростов» (Россия), где он занимал должности спортивного директора, а затем и исполняющего обязанности главного тренера, а также нигерийские клубы «Квара» и «Онду Стейт», в которых Пол работал на должности технического директора, отвечая в том числе за юношескую академию.

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