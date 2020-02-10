СМИ узнали об уходе иностранца из «Астаны»

Источник: Reuters

50-летний английский специалист работает в «Астане» с января 2019 года.

Читайте также Билек подвел итоги первого сбора с «Астаной» и сделал заявление о составе

Пол ранее долгое время работал у себя на родине в структуре клубов «Норвич Сити», «Кембридж Юнайтед» и «Питерборо Юнайтед».

Затем в его карьере был большой отрезок работы в Латвии в клубах «Венспилс», «Рига» и «Сконто», где он в общей сумме отработал более десяти лет.