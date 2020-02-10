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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

Потрясающий дебют. Жуков стал одним из лучших новичков чемпионата Польши

Казахстанский полузащитник Георгий Жуков удачно провел первый официальный матч за «Вислу» в чемпионате Польше. В игре против «Ягеллонии» полузащитник стал одним из лидеров сразу по нескольким статистическим данным, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Жуков вышел в стартовом составе «Вислы», заняв место восьмого номера, то есть, выполнял привычную ему роль игрока, связующего оборону и атаку. Казахстанец, выполнил гигантский объем работы, преодолев дистанцию почти в 12 километров (лидер «Вислы» по этому показателю).

Также, Жуков вошел в тройку лучших игроков матча по версии Instat, его рейтинг — 302.

В официальном твиттере Canal+ (вещатель трансляций чемпионата Польши) проводится опрос: «Кто из дебютантов Экстраклассы произвел на вас наиболее сильное впечатление?». Большинство указывает фамилию полузащитника сборной Казахстана.

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Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Кракова. Голами отметились Алон Тургеман, Камил Войтковски, Александер Букса.

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В чемпионате Польши клуб Жукова занимает 15-е место, набрав 20 очков. В следующем туре «Висла» сыграет с «Заглмебе», матч пройдет 16 февраля.

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