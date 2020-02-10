Потрясающий дебют. Жуков стал одним из лучших новичков чемпионата Польши

Жуков вышел в стартовом составе «Вислы», заняв место восьмого номера, то есть, выполнял привычную ему роль игрока, связующего оборону и атаку. Казахстанец, выполнил гигантский объем работы, преодолев дистанцию почти в 12 километров (лидер «Вислы» по этому показателю).

Также, Жуков вошел в тройку лучших игроков матча по версии Instat, его рейтинг — 302.

В официальном твиттере Canal+ (вещатель трансляций чемпионата Польши) проводится опрос: «Кто из дебютантов Экстраклассы произвел на вас наиболее сильное впечатление?». Большинство указывает фамилию полузащитника сборной Казахстана.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Кракова. Голами отметились Алон Тургеман, Камил Войтковски, Александер Букса.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EqQ7lnN-Wtw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.