Потрясающий дебют. Жуков стал одним из лучших новичков чемпионата Польши

Жуков вышел в стартовом составе «Вислы», заняв место восьмого номера, то есть, выполнял привычную ему роль игрока, связующего оборону и атаку. Казахстанец, выполнил гигантский объем работы, преодолев дистанцию почти в 12 километров (лидер «Вислы» по этому показателю).
Также, Жуков вошел в тройку лучших игроков матча по версии Instat, его рейтинг — 302.
В официальном твиттере Canal+ (вещатель трансляций чемпионата Польши) проводится опрос: «Кто из дебютантов Экстраклассы произвел на вас наиболее сильное впечатление?». Большинство указывает фамилию полузащитника сборной Казахстана.
Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Кракова. Голами отметились Алон Тургеман, Камил Войтковски, Александер Букса.
В чемпионате Польши клуб Жукова занимает 15-е место, набрав 20 очков. В следующем туре «Висла» сыграет с «Заглмебе», матч пройдет 16 февраля.