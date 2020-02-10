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14:10 (мск), источник: Газета.Ру

Вратарь «Аякса» согласился на трансфер в АПЛ

Вратарь амстердамского «Аякса» Андре Онана согласился на переход в лондонский «Челси», сообщает Voetbalnieuws.

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Источник: AP 2020

Голкипер должен заменить Кепу Аррисабалагу, которым недоволен наставник «синих» Фрэнк Лэмпард. Ожидается, что сумма трансфера составит €40 млн.

Стоит отметить, что Онаной также интересовались каталонская «Барселона», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Тоттенхэм Хотспур».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что за «Аякс» камерунец выступает с 2015 года. В сезоне-2018/19 он стал чемпионом Нидерландов.

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