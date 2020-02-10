Вратарь «Аякса» согласился на трансфер в АПЛ

Стоит отметить, что Онаной также интересовались каталонская «Барселона», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Тоттенхэм Хотспур».

Напомним, что за «Аякс» камерунец выступает с 2015 года. В сезоне-2018/19 он стал чемпионом Нидерландов.