«Астана» может сыграть домашний матч на стадионе «Кайрата»
«Астана» на данный момент заявила стадион «Жас-Кыран» в Алматы в качестве резервной арены, сообщил корреспонденту Vesti.kz президент ПФЛК Олжас Абраев.
«Астана» на данный момент заявила стадион «Жас-Кыран» в Алматы в качестве резервной арены, сообщил корреспонденту Vesti.kz президент ПФЛК Олжас Абраев.
«Астана» рассматривала возможность проведения домашних матчей в Кызылорде. Но по ряду причин выбор пал на Алматы, на стадион академии «Жас-Кыран». Здесь учитывались инфраструктура и логистические возможности. Кроме того, одну из игр столичный клуб может провести на Центральном стадионе (домашней арене «Кайрата»).
Пока «Жас-Кыран» не одобрен. На этом стадионе нужно расширить количество посадочных мест до 1500, — заявил Абраев.
Напомним,
В первом круге КПЛ-2020 «Астана» проведет пять домашних матчей. Чемпионат Казахстана стартует 7 марта, до 16 мая пройдет первый круг, а с 20 мая по 9 августа — второй. В первом туре «Астана» должна на своем поле принять петропавловский «Кызыл-Жар СК».