«Астана» может сыграть домашний матч на стадионе «Кайрата»

Источник: Reuters

«Астана» рассматривала возможность проведения домашних матчей в Кызылорде. Но по ряду причин выбор пал на Алматы, на стадион академии «Жас-Кыран». Здесь учитывались инфраструктура и логистические возможности. Кроме того, одну из игр столичный клуб может провести на Центральном стадионе (домашней арене «Кайрата»).

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Пока «Жас-Кыран» не одобрен. На этом стадионе нужно расширить количество посадочных мест до 1500, — заявил Абраев.

Напомним, пресс-служба «Астаны» подтвердила, что Алматы является одним возможных вариантов для проведения домашних матчей. На «Астана Арене» производится замена газона, этот процесс займет около 120 дней, то есть команда будет играть на нейтральном поле весь первый круг КПЛ-2020 и, возможно, еще несколько матчей во втором.