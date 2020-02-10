Экс-игрок сборной ЮАР вернулся в «Ордабасы» после «чистки состава» в европейском клубе

Контракт с 30-летним полузащитником, согласно данным Transfermarkt, подписан на два года. Прошлый сезон Махлангу отыграл за шымкентский клуб на правах аренды, вернувшись по завершении чемпионата Казахстана в болгарский «Лудогорец», с которым у него действовало соглашение до 2021 года. Но с приходом в клуб из города Разград 56-летнего чешского специалиста Павла Врба Махлангу не нашлось места в составе, как и бразильскому легионеру Жуниору Брандао.

В КПЛ-2019 Махлангу провел 29 игр, забил три гола и отдал один голевой пас. За свою карьеру успел поиграть за шведские «Хельсингборг», «Хесслехольм», «Гетеборг», турецкий «Коньяспор», бельгийский «Сент-Трюйден», румынское «Динамо» (Бухарест). На счету имеет два гола в 19 играх за сборную ЮАР.

Ранее «Ордабасы» из того же «Лудогорца» оформил трансфер 31-летнего бразильского вингера Жоао Пауло, также игравшего за южан в прошлом сезоне в аренде. Контракт с ним был подписан до 2021 года.

Кроме того, шымкентцы оставили в составе 27-летнего боснийского хавбека Мирзада Механовича, которого арендовывали дважды с лета 2018 года у чешского «Злина».

Из новичков бронзовый призер КПЛ подписал только 24-летнего российского защитника Александра Клещенко, известного казахстанским болельщикам по выступлениям за «Тобол» в 2019 году.