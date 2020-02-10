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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Лиги Европы от Казахстана подписал российского футболиста

Российский защитник Алексей Шумских стал игроком «Кайсара». Об этом объявила пресс-служба кызылординского клуба.

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Последним клубом 29-летнего Шумских была «Томь», за которую он в текущем сезоне забил один гол в 14 матчах. Ранее на родине он выступал за «Химки», «Калугу», «Строгино», пензенский «Зенит», «Нефтехимик», «Сатурн-2», «Спортакадемклуб» и московское «Торпедо».

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В прошлом сезоне «Кайсар» выиграл Кубок Казахстана и летом выступит в Лиге Европы. Для кызылординцев Шумских стал десятым новичком в межсезонье.

В новом сезоне футболисты из России и других стран ЕАЭС, куда с Казахстаном также входят Армения, Беларусь и Кыргызстан, не будут считаться легионерами.

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