Участник Лиги Европы от Казахстана подписал российского футболиста
Российский защитник Алексей Шумских стал игроком «Кайсара». Об этом объявила
Российский защитник Алексей Шумских стал игроком «Кайсара». Об этом объявила
Последним клубом 29-летнего Шумских была «Томь», за которую он в текущем сезоне забил один гол в 14 матчах. Ранее на родине он выступал за «Химки», «Калугу», «Строгино», пензенский «Зенит», «Нефтехимик», «Сатурн-2», «Спортакадемклуб» и московское «Торпедо».
В прошлом сезоне «Кайсар» выиграл Кубок Казахстана и летом выступит в Лиге Европы. Для кызылординцев Шумских стал десятым новичком в межсезонье.
В новом сезоне футболисты из России и других стран ЕАЭС, куда с Казахстаном также входят Армения, Беларусь и Кыргызстан, не будут считаться легионерами.