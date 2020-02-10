Экс-тренер «Астаны» и сборной Казахстана Стойлов потерял многомиллионный контракт из-за коронавируса

Болгарский специалист уже собирался лететь на подписание контракта, но поездке помешала вспышка коронавируса в Китае.

«Стойлов договорился практически обо всех условиях. Оставались лишь мелкие детали. Китайцы забронировали ему билеты, но через несколько дней вспышка коронавируса достигла критической точки. По этой причине он не смог полететь в Китай. Какой этой клуб? Не важно. Неприятно, что у Стойлова буквально из рук вырвали прекрасное предложение. Речь шла о зарплате в 2,5 миллиона долларов в год», — сообщил источник, близкий к тренеру.