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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Астаны» и сборной Казахстана Стойлов потерял многомиллионный контракт из-за коронавируса

Бывший тренер сборной Казахстана и «Астаны» Станимир Стойлов мог возглавить один из китайских клубов, сообщает Topsport.bg.

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Болгарский специалист уже собирался лететь на подписание контракта, но поездке помешала вспышка коронавируса в Китае.

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«Стойлов договорился практически обо всех условиях. Оставались лишь мелкие детали. Китайцы забронировали ему билеты, но через несколько дней вспышка коронавируса достигла критической точки. По этой причине он не смог полететь в Китай. Какой этой клуб? Не важно. Неприятно, что у Стойлова буквально из рук вырвали прекрасное предложение. Речь шла о зарплате в 2,5 миллиона долларов в год», — сообщил источник, близкий к тренеру.

52-летний Стойлов находится без команды с начала 2019 года. С 2014 по 2018 год он работал в Казахстане, где четыре сезона возглавлял «Астану», а потом год — сборную. С клубом он четырежды выигрывал чемпионат страны и доходил до группы Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы, а со сборной стал вторым в группе Лиги наций.

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