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17:02 (мск), источник: Vesti.kz

Чуть дешевле Иньесты и дороже Габи. Исламхан оказался в ТОП-50 самых дорогих игроков Лиги чемпионов Азии

Полузащитник «Аль-Айна» из ОАЭ и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан вошел в ТОП-50 самых дорогостоящих игроков Лиги чемпионов АФК, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

По данным Transfermarkt, Исламхан оценивается в 3,5 миллиона евро и занимает 48-е место в рейтинге самых дорогих футболистов турнира.

Примечательно, что Исламхан стоит ровно на миллион дешевле, чем чемпион мира и Европы Андрес Иньеста из японского «Виссел Кобе» Экс-полузащитник сборной Испании и «Барселоны» занимает 33-е место.

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Кроме того, Исламхан дороже игрока катарского «Аль-Садда» Габи. Бывший капитан «Атлетико», дважды выступавший в финале Лиги чемпионов 2014 и 2016 годов, занимает 67-е место с ценником два миллиона евро. Опережает казахстанец и капитана сборной Узбекистана Одила Ахмедова: футболист, которым ранее интересовался лондонский «Арсенал», выступает в составе китайского «Шанхай СИПГ» и оценивается в 2,5 миллиона евро.

В лидерах рейтинга же оказались только представители китайских клубов.

ТОП-5 дорогостоящих футболистов Лиги чемпионов АФК:
1. Оскар (гражданство — Бразилия, клуб — «Шанхай СИПГ») — 24 миллиона евро.
2. Паулиньо (Бразилия, «Гуанчжоу Эвергранд») — 23 миллиона
3−4. Марко Арнаутович (Австрия, «Шанхай СИПГ») — 20 миллионов
3−4. Талиска (Бразилия, «Гуанчжоу Эвергранд») — 20 миллионов
5. Стефан Эль-Шаарави (Италия, «Шанхай Шеньхуа») — 16 миллионов.

Напомним, 31 января «Аль-Айн» объявил о подписании контракта с Исламханом, который сыграл в двух встречах чемпионата ОАЭ и отметился голевой передачей.

В следующей игре «Аль-Айн» завтра, 11 февраля, в рамках группового этапе ЛЧ примет на своем поле иранский «Сепахан». Матч начнется в 20:50 по времени Нур-Султана.

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