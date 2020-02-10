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17:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мане и Милнер вернулись к тренировкам в общей группе

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» Садио Мане и Джеймс Милнер восстановились после травм и вернулись к тренировкам в общей группе, сообщается на сайте английского клуба.

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Источник: Reuters

Как отмечается, оба игрока готовятся наравне со всеми к ближайшему матчу «Ливерпуля» в чемпионате Англии против «Норвич Сити», который пройдет в Норидже 15 февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мане выбыл из строя в конце января из-за травмы подколенного сухожилия и пропустил матчи английской премьер-лиги против «Вест Хэма» 29 января (2:0) и «Саутгемптона» 1 февраля (4:0). Милнер не играл с начала января.

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