Мане и Милнер вернулись к тренировкам в общей группе
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» Садио Мане и Джеймс Милнер восстановились после травм и вернулись к тренировкам в общей группе, сообщается на сайте английского клуба.
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» Садио Мане и Джеймс Милнер восстановились после травм и вернулись к тренировкам в общей группе, сообщается на сайте английского клуба.
Как отмечается, оба игрока готовятся наравне со всеми к ближайшему матчу «Ливерпуля» в чемпионате Англии против «Норвич Сити», который пройдет в Норидже 15 февраля.
Мане выбыл из строя в конце января