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18:05 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб из первой лиги Казахстана взял на просмотр финалиста Кубка России

Российский полузащитник Александр Макаренко прибыл на просмотр в «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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34-летний футболист ранее покинул свой владивостокский «Луч» из-за финансовых проблем. Карьеру Макаренко начинал в клубе «Чкаловец-Олимпик» из Новосибирска.

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В 2005 году он дебютировал в премьер-лиге, сыграв шесть матчей в составе «Сатурна».

После этого опорный полузащитник Макаренко поиграл в «Сибири», «СКА-Энергии», «Жемчужине», тульском «Арсенале» и «Балтике». Выступая в «Сибири», Макаренко стал одной из легенд клуба и помог пробиться в финал Кубка России в 2010 году — его клуб в решающем матче уступил питерскому «Зениту».

Отметим, что в будущем сезоне «Атырау» будет выступать в первой лиге. «Нефтяники» в 2019 году вылетели из КПЛ.

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