Клуб из первой лиги Казахстана взял на просмотр финалиста Кубка России
Российский полузащитник Александр Макаренко прибыл на просмотр в «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Российский полузащитник Александр Макаренко прибыл на просмотр в «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz.
34-летний футболист ранее покинул свой владивостокский «Луч»
В 2005 году он дебютировал в
После этого опорный полузащитник Макаренко поиграл в «Сибири», «СКА-Энергии», «Жемчужине», тульском «Арсенале» и «Балтике». Выступая в «Сибири», Макаренко стал одной из легенд клуба и помог пробиться в финал Кубка России в 2010 году — его клуб в решающем матче уступил питерскому «Зениту».
Отметим, что в будущем сезоне «Атырау» будет выступать в первой лиге. «Нефтяники» в 2019 году вылетели из КПЛ.