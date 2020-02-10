Клуб из первой лиги Казахстана взял на просмотр финалиста Кубка России

В 2005 году он дебютировал в премьер-лиге, сыграв шесть матчей в составе «Сатурна».

После этого опорный полузащитник Макаренко поиграл в «Сибири», «СКА-Энергии», «Жемчужине», тульском «Арсенале» и «Балтике». Выступая в «Сибири», Макаренко стал одной из легенд клуба и помог пробиться в финал Кубка России в 2010 году — его клуб в решающем матче уступил питерскому «Зениту».