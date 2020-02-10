Гигантскую статую Роналду-робота показали итальянскому городу

Роналду показали в образе человекоподобного робота, сама скульптура была выполнена из папье-маше. Авторы поместили над ней надпись «идол».

В 2017-м у терминала аэропорта острова Мадейра, где родился Роналду, был установлен его бюст. Скульптура превратилась в мем из-за отдаленного сходства с внешностью нападающего. В изображении скульптора футболист криво улыбается, один его глаз значительно больше другого. Позднее бюст убрали, а на его месте появилась новая скульптура, изображающая Роналду.