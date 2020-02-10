Дуглас Коста выбыл из строя на 15−20 дней

Источник: РИА "Новости"

Бразильский полузащитник получил травму в субботу в матче чемпионата Италии против «Вероны» (1:2). Коста вышел в стартовом составе и провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Арона Рэмзи.

Как отмечается, у бразильца в результате медосмотра выявлено небольшое повреждение двуглавой мышцы левого бедра, а на полное выздоровление ему потребуется до трех недель. Коста пропустит полуфинальный матч Кубка Италии против «Милана» в четверг, а также встречи серии А против «Брешии» (16 февраля) и СПАЛа (22 февраля) и может вернуться к домашнему матчу против миланского «Интера» 1 марта.

Еще один бразильский футболист «Юве» — защитник Данило, который пропустил матч с «Вероной», вернулся к тренировкам в общей группе, но с ограничениями.