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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» и «Тобол» хотят подписать брата игрока «Ливерпуля» с опытом выступлений в АПЛ

Нидерландский полузащитник сербской «Црвены Звезды» Раджив ван Ла Парра попал в сферу интересов «Астаны» и «Тобола», сообщает Informer.rs.

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Футболист не входит в планы нового тренера белградцев Деяна Станковича, а руководство клуба готово отдать игрока в аренду или продать, чтобы разгрузить зарплатный бюджет.

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«Клуб предпочел бы продать футболиста, но если никто его не возьмет, то хотя бы отдать в аренду. Удобнее всего сделку заключить с “Астаной”, которая готова платить игроку 420 тысяч евро, в то время как “Тобол” готов лишь на 300 тысяч. Ежегодная зарплата Раджива в “Црвене Звезде” составляет 600 тысяч евро и сербский клуб готов платить остальную часть», — пишет Informer.

В текущем сезоне 28-летний Ла Парра провел четыре матча в чемпионате Сербии и пять игр в группе Лиги чемпионов, но отметился всего одним ассистом. До «Црвены Звезды» он выступал за английские «Хаддерсфилд», «Мидлсбро», «Брайтон» и «Вуэлверхэмптон», голландский «Херенвен» и французский «Кан».

С 2017 по 2018 год Ла Парра провел 38 матчей в АПЛ и забил три гола. Он имеет опыт выступлений за юношеские (до 17 и до лет) и молодежную сборные Голландии.

Отметим, что Ла Парра — родной брат полузащитника «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдума. У футболистов — один отец, но разные матери.

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