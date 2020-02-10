СМИ: Деле Алли грозит дисквалификация за видео о коронавирусе

Как отмечает The Sun, в субботу 23-летний Алли в Snapchat опубликовал видео, в котором он сам в защитной маске ходит по аэропорту, а рядом с ним кашляет азиат. Затем в кадре появляется дезинфицирующее средство для рук и подпись к нему: «Вирус должен быть быстрее, чтобы настичь меня».