СМИ: Деле Алли грозит дисквалификация за видео о коронавирусе

Как отмечает The Sun, в субботу 23-летний Алли в Snapchat опубликовал видео, в котором он сам в защитной маске ходит по аэропорту, а рядом с ним кашляет азиат. Затем в кадре появляется дезинфицирующее средство для рук и подпись к нему: «Вирус должен быть быстрее, чтобы настичь меня».
Впоследствии Алли удалил ролик и принес извинения. Daily Mail утверждает, что дисциплинарная комиссия запросила у хавбека объяснения относительно видео, Алли грозит дисквалификация.
В текущем сезоне Алли провел 28 матчей за «Тоттенхэм», забил восемь голов.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.