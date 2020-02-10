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22:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Деле Алли грозит дисквалификация за видео о коронавирусе

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли в связи с опубликованным им в социальных сетях видеоролике о коронавирусе, сообщает Daily Mail.

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Как отмечает The Sun, в субботу 23-летний Алли в Snapchat опубликовал видео, в котором он сам в защитной маске ходит по аэропорту, а рядом с ним кашляет азиат. Затем в кадре появляется дезинфицирующее средство для рук и подпись к нему: «Вирус должен быть быстрее, чтобы настичь меня».

Впоследствии Алли удалил ролик и принес извинения. Daily Mail утверждает, что дисциплинарная комиссия запросила у хавбека объяснения относительно видео, Алли грозит дисквалификация.

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В текущем сезоне Алли провел 28 матчей за «Тоттенхэм», забил восемь голов.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.

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14:58 (мск)© Ньюстюб
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