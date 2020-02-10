«Манчестер Сити» хочет купить уроженца Казахстана

Источник: fanatik.com.tr

Среди претендентов на Тагира — «Манчестер Сити», «Лестер» и «Кристал Пэлас». Они могут сделать предложение о трансфере игрока в конце сезона.

В самом «Алтынорду» еще не решили, за какую сумму готовы продать Тагира. Клуб хочет переподписать контракт таким образом, чтобы от трансфера в выигрыше были и игрок, и команда. В конце сезона «Алтынорду» готов рассмотреть предложения по своему главному таланту.

В начале января сообщалось об интересе к Тагиру со стороны «Норвича» из АПЛ и турецких «Фенербахче» и «Галатасарая». Сейчас вместе с клубами АПЛ к игроку присматриваются и клубы из Германии.

16-летний Тагир проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В составе «Алтынорду» он провел 16 матчей во второй по силе лиге. В 2019 году защитник дебютировал и за молодежную сборную Турции (до 21 года), сыграв за нее две встречи в квалификации Евро-2021.

Родился Тагир в Жамбылской области. В 2010 году, когда будущему футболисту было семь лет, его семья эмигрировала на историческую родину в Турцию.