Пеле впал в депрессию из-за операции и стал затворником
Бразильский нападающий Пеле впал в депрессию
Бразильский нападающий Пеле впал в депрессию
По словам Эдинью, Пеле недавно перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и восстановительный процесс прошел не так, как должен был. Сейчас бразилец практически не может ходить. «Из-за этого у него развилось
Также он поделился, что его отец не желает выходить из дома. Пеле ведет затворнический образ жизни, потому что не хочет, чтобы его
За последние несколько лет 79-летний Пеле неоднократно попадал в больницу
Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он стал игроком столетия по версии Международной федерации футбола.