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23:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Пеле впал в депрессию из-за операции и стал затворником

Бразильский нападающий Пеле впал в депрессию из-за проблем со здоровьем. Об этом его сын Эдинью рассказал в эфире TV Globo, передает Reuters.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Эдинью, Пеле недавно перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и восстановительный процесс прошел не так, как должен был. Сейчас бразилец практически не может ходить. «Из-за этого у него развилось что-то типа депрессии. Представьте, он Король и при этом не может нормально передвигаться», — рассказал сын форварда.

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Также он поделился, что его отец не желает выходить из дома. Пеле ведет затворнический образ жизни, потому что не хочет, чтобы его кто-то видел.

За последние несколько лет 79-летний Пеле неоднократно попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. На жеребьевке чемпионата мира в Москве, состоявшейся в декабре 2017 года, он находился в инвалидном кресле, так как перенес операцию на бедре. А в январе 2018-го его госпитализировали из-за истощения организма. В апреле 2019-го он успешно перенес операцию по удалению камней из мочеточника.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он стал игроком столетия по версии Международной федерации футбола.

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25 февраля 2017© Ньюстюб
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