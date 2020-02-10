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22:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Бавария» может предложить за Фирмино €90 млн

ТАСС, 10 февраля. Немецкая «Бавария» намерена приобрести бразильского форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино за €90 млн. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на английскую газету The Sun.

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Источник: Reuters

По информации издания, 28-летний футболист является приоритетной целью немецкого клуба на летнее трансферное окно.

Фирмино выступает в «Ливерпуле» с 2015 года, за это время он провел в составе команды 228 матчей, в которых забил 76 голов и отдал 59 результативных передач. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов прошлого сезона. В составе национальной команды Бразилии он провел 44 матча и забил 13 голов, вместе со сборной он стал обладателем Кубка Америки прошлого года.

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