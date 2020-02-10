СМИ: «Бавария» может предложить за Фирмино €90 млн

Фирмино выступает в «Ливерпуле» с 2015 года, за это время он провел в составе команды 228 матчей, в которых забил 76 голов и отдал 59 результативных передач. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов прошлого сезона. В составе национальной команды Бразилии он провел 44 матча и забил 13 голов, вместе со сборной он стал обладателем Кубка Америки прошлого года.