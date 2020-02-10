Новичок казахстанской премьер-лиги официально представил нового главного тренера

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Однолетний контракт с ним клуб заключил 10 февраля. Для 46-летнего Благоевича «Каспий» станет первой зарубежной командой в карьере. Его последним местом работы была «Инджия», а до этого он тренировал «Явор», «Бежанию», ИМТ, «Жарково», «Срем», «Ковачевац» и «Сремчицу».

Ранее сообщалось, что весь штаб Благоевича будет состоять из сербских тренеров.

В прошлом сезоне «Каспий» возглавлял черногорец Сава Ковачевич, но в начале января клуб объявил, что он переходит на две другие должности — руководителя программы развития молодежного футбола и советника тренерского штаба главной команды.