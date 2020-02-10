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23:15 (мск), источник: Sport24

Интервью Эмери: наезд на игроков «Арсенала», рассказ о Неймаре и кошмарном поражении от «Барсы»

Собрали все самое интересное.

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Источник: РИА "Новости"

Унаи Эмери — человек исключительно корректный. Он не любит громкие высказывания, публичные ссоры и наезды на игроков или своих боссов. Вспомните историю, которую знают почти все: даже после «тренеришки» Эмери сохранил лицо. Не поливал грязью ни «Спартак», ни лично Дзюбу или Карпина.

Воспитание и интеллигентность — это точно про испанского тренера. Возможно, такие качества мешают Эмери в работе со звездами. «ПСЖ» и «Арсенал» — очень статусные клубы, но серьезных успехов в них Унаи так и не добился. Золото в чемпионате Франции с парижским суперпроектом — рубрика «не считается».

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В конце ноября 2019-го Эмери уволили из «Арсенала» — команда шла на катастрофическом восьмом месте, кошмарно играла в обороне, невнятно в атаке, а в английских СМИ только и писали о недовольстве игроков. Мол, методы Унаи слишком мудреные, тактика на матч не работает, а ротацию не понимает вообще никто. Да и английский коуча распознают с трудом. Плюс фанаты в открытую требовали отставки Эмери.

Короче, стандартный набор при увольнении тренера, который и правда не показывал нужных результатов. И снова — пусть Эмери, по сути, выгнали из «Арсенала», он не стал давать громких интервью. Ныть и плакаться, что руководство не купило ему нужных игроков или они сами — плохие.

Но даже Эмери — обычный человек. И спустя 2,5 месяца он все-таки заговорил. Вот самое крутое из вдумчивого интервью изданию France Football. Эмери — на обложке нового выпуска французского журнала.

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О проблемах «Арсенала»

«Арсенал» был клубом, который катился вниз два года до моего прихода. Мы остановили падение и даже начали перестройку команды, которая дошла до финала Лиги Европы и заняла пятое место в чемпионате Англии. С отставанием всего в очко от «Тоттенхэма»… Но да, мы завоевали лишь очко в пяти последних матчах. Лига чемпионов была в наших руках, но в конце все пошло не так. В целом это был хороший сезон, мы понимали, что можем прогрессировать.

А дальше… Мы потеряли четырех капитанов: Косельни, Чеха, Рэмзи и Монреаля. Это личности, которых не хватало в этом сезоне, чтобы оставаться на верном пути. Плюс некоторые звезды не показывали должного отношения к делу и просили больше, чем давали сами. Поэтому мне нужно было время, чтобы создать новый «Арсенал».

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О «том самом» поражении от «Барселоны»

«Конечно, я вспоминаю эту игру… Как забыть поражение 1:6 после домашней победы 4:0 в плей-офф ЛЧ… Я знал, что у «ПСЖ» есть четкая цель — выиграть Лигу чемпионов. И в Париже мы шикарно сыграли. Но в ответке вылетели, потому что тогда еще не было VAR. Мы проиграли с таким счетом именно из-за судейских решений.

В «ПСЖ» я выиграл Лигу 1 и много других турниров во Франции. Но, конечно, этот проект создан для победы в Лиге чемпионов. И мы к ней стремились.

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О Неймаре и вообще «ПСЖ»

«Я всегда чувствовал поддержку от президента «ПСЖ». Помню, мы собирались купить Неймара. И именно я должен был рассказать ему, почему он должен перейти именно к нам, как мы будем строить вокруг него команду. Это была большая честь для меня. И разговор с Неймаром прошел отлично — он все понял и воодушевился.

Когда речь идет о таком феноменальном игроке — нельзя просто сказать: «Ну, короче, у нас есть команда. Ты будешь в тему». Нужно было создавать команду под Неймара. В противном случае он не пришел бы, это точно. Контракт Неймара — не моя зона ответственности. Но про футбол ему все объяснял именно я.

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