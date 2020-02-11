«Интер» выиграл первый раунд в юридической битве с «Интер Майами». Клуб Бекхэма может сменить название

Спор о товарных знаках начался в сентябре 2018 года, когда «Интер Майами» представил свою франшизу, в том числе название и логотип. Итальянский клуб подавал заявку на регистрацию товарного знака в США еще в 2014 году для получения исключительных коммерческих прав на название «Интер».