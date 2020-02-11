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11:50 (мск), источник: Vesti.kz

12-летнего мальчика обвинили в проявлении расизма в адрес футболиста

12-летнему болельщику «Селтика» предъявлено обвинение в проявлении расизма по отношению к нападающему «Рейнджерс» Альфредо Морелосу, сообщает BBC.

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Инцидент произошел во время матча чемпионата Шотландии (29 декабря 2019 года). Мальчик обвиняется в выкрикивании расистских кричалок в адрес форварда. Отмечается, что юный фанат не может получить наказание по юридическим причинам, так как еще не достиг совершеннолетия.

В концовке матча Морелос получил красную карточку за симуляцию. В «Рейнджерс» заявили, что игрока оскорбляли на расовой почве. Это было шестое удаление колумбийца за последние два сезона в шотландском чемпионате.

Полузащитник «Селтика» Райан Кристи был дисквалифицирован на три матча по итогам той игры за то, что схватил за гениталии Морелоса.

«Рейнджерс» набрал 60 очков в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. Лидером соревнований на данный момент является «Селтик» из Глазго, набравший 67 очков в 25 играх.

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