12-летнего мальчика обвинили в проявлении расизма в адрес футболиста

Инцидент произошел во время матча чемпионата Шотландии (29 декабря 2019 года). Мальчик обвиняется в выкрикивании расистских кричалок в адрес форварда. Отмечается, что юный фанат не может получить наказание по юридическим причинам, так как еще не достиг совершеннолетия.

В концовке матча Морелос получил красную карточку за симуляцию. В «Рейнджерс» заявили, что игрока оскорбляли на расовой почве. Это было шестое удаление колумбийца за последние два сезона в шотландском чемпионате.

Полузащитник «Селтика» Райан Кристи был дисквалифицирован на три матча по итогам той игры за то, что схватил за гениталии Морелоса.

«Рейнджерс» набрал 60 очков в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. Лидером соревнований на данный момент является «Селтик» из Глазго, набравший 67 очков в 25 играх.