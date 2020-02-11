«Тобол» подписал футболиста сборной Армении после отказа другого клуба КПЛ

О деталях трансфера не сообщается. При этом кокшетауский клуб отказался от подписания соглашения с игроком. Причины этого также неизвестны.

26-летний футболист ранее выступал на родине за «Гандзасар», «Арарат-Армения», «Ширак» и «Пюник».

В прошедшем сезоне Оганесян в составе «Гандзасара» принял участие в 13 матчах чемпионата Армении и забил один гол.