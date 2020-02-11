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12:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» подписал футболиста сборной Армении после отказа другого клуба КПЛ

По информации Vesti.kz, костанайский «Тобол» подписал контракт с защитником сборной Армении по футболу Арманом Оганесяном, который мог оказаться в кокшетауском «Окжетпесе».

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О деталях трансфера не сообщается. При этом кокшетауский клуб отказался от подписания соглашения с игроком. Причины этого также неизвестны.

26-летний футболист ранее выступал на родине за «Гандзасар», «Арарат-Армения», «Ширак» и «Пюник».

В прошедшем сезоне Оганесян в составе «Гандзасара» принял участие в 13 матчах чемпионата Армении и забил один гол.

Кроме того, Оганесян играл в чемпионате Украины за «Звезду». За сборную Армении он провел три матча, а в составе молодежной сборной страны он в 2013 году сыграл дважды против Казахстана. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt.de, составляет 175 тысяч евро.

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