«Тобол» подписал футболиста сборной Армении после отказа другого клуба КПЛ
По информации Vesti.kz, костанайский «Тобол» подписал контракт с защитником сборной Армении по футболу Арманом Оганесяном, который мог оказаться в кокшетауском «Окжетпесе».
По информации Vesti.kz, костанайский «Тобол» подписал контракт с защитником сборной Армении по футболу Арманом Оганесяном, который мог оказаться в кокшетауском «Окжетпесе».
О деталях трансфера не сообщается. При этом кокшетауский клуб отказался от подписания соглашения с игроком. Причины этого также неизвестны.
26-летний футболист ранее выступал на родине за «Гандзасар», «Арарат-Армения», «Ширак» и «Пюник».
В прошедшем сезоне Оганесян в составе «Гандзасара» принял участие в 13 матчах чемпионата Армении и забил один гол.
Кроме того, Оганесян играл в чемпионате Украины за «Звезду». За сборную Армении он провел три матча, а в составе молодежной сборной страны он в 2013 году сыграл дважды против Казахстана. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt.de, составляет 175 тысяч евро.