Казахстанский футболист Жуков назвал отличие чемпионата Польши от КПЛ после дебюта в новом клубе

«Это был удивительный опыт для меня. Я очень рад, что мой первый матч в «Висле» оказался таким. Мы сыграли очень хорошо и выиграли 3:0. Болельщики? Даже сложно передать в нескольких словах, какую поддержку они оказывают футболистам. Любой игрок прекрасно чувствует себя на таком поле, играя при таких болельщиках — они были великолепны.

Отличие польской лиги от казахстанской в скорости, в Польше очень быстрый темп. На поле есть постоянное движение, вы не можете потерять концентрацию даже на мгновение. По крайней мере после первого матча в Польше у меня сложилось такое впечатление.

Относительно моего места в стартовом составе, никогда не знаешь, сыграешь ли ты в следующем матче, потому что у нас очень сбалансированный состав. Никогда не знаешь, какой будет тактика для следующей встречи. Вы должны много работать и стараться изо всех сил, чтобы подготовиться к игре. Думаю, что в целом действительно не важно, кто выходит на поле. Мы должны быть прежде всего командой, и каждый из нас должен думать, что интересы команды в приоритете.

Меня очень хорошо приняли игроки и весь персонал клуба. Честно говоря, сейчас я сосредоточен в основном на работе в команде, на тренировках. Но я также делаю успехи в польском языке. Он похож на русский язык, поэтому после нескольких недель, проведенных в «Висле», я многое понимаю. Я пока плохо говорю, но думаю, что скоро смогу общаться на польском без особых проблем, — отметил Жуков в интервью gazetakrakowska.pl.