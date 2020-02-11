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12:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист Жуков назвал отличие чемпионата Польши от КПЛ после дебюта в новом клубе

Казахстанский полузащитник Георгий Жуков после официального дебюта за «Вислу» в матче с «Ягеллонией» дал комментарий о болельщиках клуба, специфике местного чемпионата и успехах в изучении польского языка. По итогам прошедшего тура 26-летний игрок был включен в символическую сборную чемпионата Польши.

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«Это был удивительный опыт для меня. Я очень рад, что мой первый матч в «Висле» оказался таким. Мы сыграли очень хорошо и выиграли 3:0. Болельщики? Даже сложно передать в нескольких словах, какую поддержку они оказывают футболистам. Любой игрок прекрасно чувствует себя на таком поле, играя при таких болельщиках — они были великолепны.

Отличие польской лиги от казахстанской в скорости, в Польше очень быстрый темп. На поле есть постоянное движение, вы не можете потерять концентрацию даже на мгновение. По крайней мере после первого матча в Польше у меня сложилось такое впечатление.

Относительно моего места в стартовом составе, никогда не знаешь, сыграешь ли ты в следующем матче, потому что у нас очень сбалансированный состав. Никогда не знаешь, какой будет тактика для следующей встречи. Вы должны много работать и стараться изо всех сил, чтобы подготовиться к игре. Думаю, что в целом действительно не важно, кто выходит на поле. Мы должны быть прежде всего командой, и каждый из нас должен думать, что интересы команды в приоритете.

Меня очень хорошо приняли игроки и весь персонал клуба. Честно говоря, сейчас я сосредоточен в основном на работе в команде, на тренировках. Но я также делаю успехи в польском языке. Он похож на русский язык, поэтому после нескольких недель, проведенных в «Висле», я многое понимаю. Я пока плохо говорю, но думаю, что скоро смогу общаться на польском без особых проблем, — отметил Жуков в интервью gazetakrakowska.pl.

Напомним, казахстанец в матче с «Ягеллонией» стал одним из лучших игроков «Вислы» по нескольким статистическим показателям. В чемпионате Польши клуб Жукова занимает предпоследнее, 15-е, место, набрав 20 очков. В следующем туре «Висла» сыграет с «Заглмебе», матч пройдет 16 февраля.

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