Александр Головин: Тяжело, когда много тренеров меняется. Голова кругом идет

— Сложно сказать, потому что я не из тех, кто решает, — сказал Головин во время трансляции с киберспортсменом Святославом Drainys Комиссаровым на Twitch. — Как мне показалось, там произошел какой-то конфликт, но точно не знаю. Анри убрали и опять вернули Жардима. При нем были неплохие результаты, но руководство решило, что есть более подходящий тренер под нашу команду. Сейчас главный тренер — Морено, он тренировал сборную Испании. Грамотный, у него на тактику упор большой. Тяжело, когда много тренеров меняется, сложно. Каждый свое вносит и голова кругом идёт.