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12:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Головин: Тяжело, когда много тренеров меняется. Голова кругом идет

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о частых изменениях на посту главного тренера в команде во время совместной трансляции с киберспортсменом Святославом Комиссаровым, более известным как Drainys, на портале Twitch.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Сложно сказать, потому что я не из тех, кто решает, — сказал Головин во время трансляции с киберспортсменом Святославом Drainys Комиссаровым на Twitch. — Как мне показалось, там произошел какой-то конфликт, но точно не знаю. Анри убрали и опять вернули Жардима. При нем были неплохие результаты, но руководство решило, что есть более подходящий тренер под нашу команду. Сейчас главный тренер — Морено, он тренировал сборную Испании. Грамотный, у него на тактику упор большой. Тяжело, когда много тренеров меняется, сложно. Каждый свое вносит и голова кругом идёт.

По ходу сезона-2018/19 «Монако» покинул Леонарду Жардим, на его место пришел Тьерри Анри, однако через 3 месяца команда вернула Жардима. В декабре 2019 года португальский специалист вновь был уволен из команды, его сменил испанец Роберт Морено.

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