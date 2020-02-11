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13:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник «Монако» Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба «Монако» о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.

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Источник: Спорт РИА Новости

Футболист сборной России Головин перешел из московского ЦСКА в «Монако» в июле 2018 года. Российская премьер-лига тогда сообщала, что сумма трансфера составила порядка 30 миллионов евро. В понедельник на встрече экс-гендиректора «Монако» Вадима Васильева с представителями российских школ речь зашла о солидарной выплате школе Калтана (Кемеровская область), воспитавшей Головина. По словам участников встречи, футбольная школа должна была получить 0,75% от трансфера, то есть 225 тысяч евро.

«Вообще Саша из Калтана, но действительно числился какое-то время в нашей школе и выступал от нас на соревнованиях. Конечно, больше он воспитанник школы Калтана, а не нашей. Когда Головин перешел в “Монако”, к нам приходило письмо. Я сначала думала, что это какой-то развод или шутка. От нас просили документы о том, что у нас он занимался. Мол, “Монако” готовы выплатить компенсацию. Честно говоря, мы им ничего не отправляли. Тем более, школа футбола к тому времени уже находилась не у нас», — сказала Рудольф по телефону.

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