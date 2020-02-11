УОР Ленинск-Кузнецкого не получало денег от «Монако»
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Училище олимпийского резерва (УОР) города
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Училище олимпийского резерва (УОР) города
Головин перешел из московского ЦСКА в «Монако» в июле 2018 года, а сумма трансфера составила порядка 30 миллионов евро. В понедельник на встрече
Согласно информации самого «Монако», Головин с 2008 года числился в ДЮСШ города Осинники. С 2010 года он проходил обучение в новокузнецком клубе «Металлург-Кузбасс», при этом по документам числился в УОР
«Впервые слышу от вас об этой информации и
«Важный момент, что мы являемся государственной образовательной организацией, — пояснила она. — Наши уставные цели — воспитание спортсменов уровня олимпийской сборной, это государственный заказ. На это нам и выделяются средства. Если бы мы были
По словам директора, выплаты за Головина УОР смог бы потратить на инфраструктуру футбольного отделения. «В целом, у нас нормальное финансирование, жаловаться не буду, но мы бы, конечно, нашли бы, как использовать целевые выплаты за воспитание Головина — деньги бы пошли на инфраструктуру нашего футбольного отделения», — отметила Сизикова.