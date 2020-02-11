УОР Ленинск-Кузнецкого не получало денег от «Монако»

Источник: Спорт РИА Новости

Головин перешел из московского ЦСКА в «Монако» в июле 2018 года, а сумма трансфера составила порядка 30 миллионов евро. В понедельник на встрече экс-гендиректора «Монако» Вадима Васильева с представителями российских школ речь зашла о солидарной выплате школе Калтана (Кемеровская область), воспитавшей Головина. По словам участников встречи, футбольная школа должна была получить 0,75% от трансфера, то есть 225 тысяч евро.

Согласно информации самого «Монако», Головин с 2008 года числился в ДЮСШ города Осинники. С 2010 года он проходил обучение в новокузнецком клубе «Металлург-Кузбасс», при этом по документам числился в УОР Ленинск-Кузнецкого. В «Металлурге» корреспонденту РИА Новости рассказали, что РФС присылал запрос на документы по воспитанию футболиста после его перехода в «Монако», однако клуб пояснил, что юридически Головин в эти годы являлся воспитанником УОР.

«Впервые слышу от вас об этой информации и каких-то компенсационных выплатах, лично на меня никто и никогда по этой теме не выходил. Юридически — да, он проходил обучение у нас с 2010 года. В 2016 году он защитил диплом», — сказала Сизикова корреспонденту РИА Новости по телефону.

«Важный момент, что мы являемся государственной образовательной организацией, — пояснила она. — Наши уставные цели — воспитание спортсменов уровня олимпийской сборной, это государственный заказ. На это нам и выделяются средства. Если бы мы были какой-то частный клуб, то здесь без вопросов. Но тут государство, технически, уже вложило деньги в спортсмена. Поэтому я думаю, что отсутствие выплат связано именно с нашим статусом».