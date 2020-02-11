Алексей Еременко возглавил юрмальский «Спартак»

В качестве игрока Еременко на клубном уровне выступал за раменский «Сатурн», казанский «Рубин», итальянский «Лечче», украинский «Металлист», казахстанский «Кайрат» и другие команды.

«Мы рады сообщить, что главным тренером команды стал русско-финский специалист Алексей Еременко. Многие футболисты, играющие сегодня в топ лигах Европы, успешно прошли через опыт Алексея Борисовича! Уже сегодня Алексей Борисович приступит к своим обязанностям», — говорится в сообщении «Спартака».