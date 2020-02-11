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14:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алексей Еременко возглавил юрмальский «Спартак»

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Еременко назначен главным тренером юрмальского «Спартака», сообщается в микроблоге латвийского футбольного клуба в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

В качестве игрока Еременко на клубном уровне выступал за раменский «Сатурн», казанский «Рубин», итальянский «Лечче», украинский «Металлист», казахстанский «Кайрат» и другие команды.

«Мы рады сообщить, что главным тренером команды стал русско-финский специалист Алексей Еременко. Многие футболисты, играющие сегодня в топ лигах Европы, успешно прошли через опыт Алексея Борисовича! Уже сегодня Алексей Борисович приступит к своим обязанностям», — говорится в сообщении «Спартака».

Ранее пост главного тренера «Спартака» занимал итальянец Нунцио Дзаветтьери, который покинул данную должность по семейным обстоятельствам.

«Спартак» в сезоне 2019 года занял пятое место в чемпионате Латвии.

Спартак Ю
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