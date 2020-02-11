Алексей Еременко возглавил юрмальский «Спартак»
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Еременко назначен главным тренером юрмальского «Спартака», сообщается в микроблоге латвийского футбольного клуба в Twitter.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Еременко назначен главным тренером юрмальского «Спартака», сообщается в микроблоге латвийского футбольного клуба в Twitter.
В качестве игрока Еременко на клубном уровне выступал за раменский «Сатурн», казанский «Рубин», итальянский «Лечче», украинский «Металлист», казахстанский «Кайрат» и другие команды.
«Мы рады сообщить, что главным тренером команды стал
Ранее пост главного тренера «Спартака» занимал итальянец Нунцио Дзаветтьери, который покинул данную должность по семейным обстоятельствам.
«Спартак» в сезоне 2019 года занял пятое место в чемпионате Латвии.