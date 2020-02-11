Гендиректор «Ливерпуля»: Невозможно заявить на сезон Джеррарда

Источник: Спорт РИА Новости

Джеррард, ни разу не побеждавший в чемпионате Англии, выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 годы, с 2003 года был капитаном команды. С 2018 года он занимает должность главного тренера шотландского клуба «Рейнджерс». «Ливерпуль» в нынешнем сезоне за 13 туров до конца чемпионата лидирует в турнирной таблице с преимуществом в 22 очка над идущим вторым «Манчестер Сити».

«Позвольте мне объяснить, что должно произойти. Вопрос, который я задам вам: какого игрока вы хотите убрать из состава, чтобы вернуть Джеррарда? К тому же, если вы не заметили, он одновременно является сотрудником другого футбольного клуба. Послушайте, мы все любим Стиви Джи, и мы все очень гордимся тем, как развивается его карьера тренера, но я по-прежнему вижу это: «Возьмите его на пятидневный контракт, чтобы он мог выиграть медаль», — сказал Мур, которого цитирует goal.com.