Клинсманн покидает пост тренера «Герты»
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Юрген Клинсманн объявил, что покидает пост главного тренера берлинского футбольного клуба «Герта».
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Юрген Клинсманн объявил, что покидает пост главного тренера берлинского футбольного клуба «Герта».
Клинсманн возглавил «Герту» в конце ноября 2019 года. После 21 тура столичный клуб с 23 очами занимает 14-е место в чемпионате Германии.
«Я убежден, что “Герта” останется в бундеслиге. Но для успешного выполнения этой задачи, как главному тренеру, мне необходимо доверие всех вовлеченных сторон. В борьбе за сохранение места в бундеслиге, единство, солидарность и концентрация — это ключевые элементы. Если этого нет, то я не могу полностью реализовать свой потенциал на посту главного тренера и не могу выполнять свои обязанности», — написал Клинсманн на своей странице в Facebook.
По данным Bild, Клинсманн хотел как можно быстрее определиться своим будущем в «Герте» после окончания сезона. Руководители клуба хотели подождать, прежде чем принимать решение по данному вопросу.
Клинсманн до «Герты» возглавлял сборные США и Германии, а также мюнхенскую «Баварию».