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14:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клинсманн покидает пост тренера «Герты»

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Юрген Клинсманн объявил, что покидает пост главного тренера берлинского футбольного клуба «Герта».

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Источник: Спорт РИА Новости

Клинсманн возглавил «Герту» в конце ноября 2019 года. После 21 тура столичный клуб с 23 очами занимает 14-е место в чемпионате Германии.

«Я убежден, что “Герта” останется в бундеслиге. Но для успешного выполнения этой задачи, как главному тренеру, мне необходимо доверие всех вовлеченных сторон. В борьбе за сохранение места в бундеслиге, единство, солидарность и концентрация — это ключевые элементы. Если этого нет, то я не могу полностью реализовать свой потенциал на посту главного тренера и не могу выполнять свои обязанности», — написал Клинсманн на своей странице в Facebook.

По данным Bild, Клинсманн хотел как можно быстрее определиться своим будущем в «Герте» после окончания сезона. Руководители клуба хотели подождать, прежде чем принимать решение по данному вопросу.

Клинсманн до «Герты» возглавлял сборные США и Германии, а также мюнхенскую «Баварию».

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