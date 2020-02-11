Клинсманн покидает пост тренера «Герты»

«Я убежден, что “Герта” останется в бундеслиге. Но для успешного выполнения этой задачи, как главному тренеру, мне необходимо доверие всех вовлеченных сторон. В борьбе за сохранение места в бундеслиге, единство, солидарность и концентрация — это ключевые элементы. Если этого нет, то я не могу полностью реализовать свой потенциал на посту главного тренера и не могу выполнять свои обязанности», — написал Клинсманн на своей странице в Facebook.