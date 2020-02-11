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16:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Голышев перешёл в «Актобе»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Павел Голышев перешёл в казахстанский клуб «Актобе» на правах свободного агента.

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Последней командой 32-летнего футболиста был «Нижний Новгород», за который он выступал в прошлом году. Ранее Павел защищал цвета «Москвы», «Спартака», «Томи», «Краснодара», «Тосно», «Крыльев Советов», «Балтики» и «Луча». В начале карьеры вызывался в сборную России U21 и сборную России-2.

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Голышев принял участие в 24 матчах, в которых записал на свой счёт 1 гол, а также получил 4 жёлтые карточки.

В минувшем сезоне казахстанской Премьер-лиги «Актобе» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице. В 33 матчах команда набрала 15 очков.

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