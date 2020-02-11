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16:39 (мск), источник: Vesti.kz

Сергей Хижниченко нашел новый клуб после ухода из «Астаны»

Нападающий сборной Казахстана Сергей Хижниченко подписал контракт с «Ордабасы». Об этом объявил официальный сайт клуба.

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В 2018 году Хижниченко уже играл за «Ордабасы». В КПЛ он выходил в четырех матчах, после чего получил тяжелую травму.

Минувший сезон 28-летний Хижниченко выступал за «Астану». В 10 матчах КПЛ-2019 он забил четыре гола в десяти матчах и помог клубу в шестой раз подряд завоевать чемпионство. Также на его счету четыре игры в Лиге Европы.

До «Астаны» и «Ордабасы» Хижниченко выступал за карагандинский «Шахтер», белорусский «Шахтер» из Солигорска, «Тобол», «Актобе», польскую «Корону», столичный «Локомотив» (ныне — «Астана») и родной «Восток». За сборную Казахстана воспитанник усть-каменогорского футбола забил восемь голов в 48 матчах.

За карьеру Хижниченко трижды становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок, а также дважды участвовал в группе Лиги Европы.

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