Сергей Хижниченко нашел новый клуб после ухода из «Астаны»

В 2018 году Хижниченко уже играл за «Ордабасы». В КПЛ он выходил в четырех матчах, после чего получил тяжелую травму.

Минувший сезон 28-летний Хижниченко выступал за «Астану». В 10 матчах КПЛ-2019 он забил четыре гола в десяти матчах и помог клубу в шестой раз подряд завоевать чемпионство. Также на его счету четыре игры в Лиге Европы.

До «Астаны» и «Ордабасы» Хижниченко выступал за карагандинский «Шахтер», белорусский «Шахтер» из Солигорска, «Тобол», «Актобе», польскую «Корону», столичный «Локомотив» (ныне — «Астана») и родной «Восток». За сборную Казахстана воспитанник усть-каменогорского футбола забил восемь голов в 48 матчах.