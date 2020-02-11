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18:37 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Лиги Европы от Казахстана объявил о переходе вратаря «Кайрата» и еще двух игроков

Шымкентский «Ордабасы» объявил о подписании трех футболистов, передает корреспондент Vesti.kz.

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Новичком клуба стал вратарь Владимир Плотников, который предыдущие четыре сезона выступал за «Кайрат». Также в карьере 34-летнего воспитанника алматинского футбола были «Жетысу», «Атырау», «Цесна» и «Тараз». За сборную Казахстана он провел два матча.

Еще одним новичком стал 24-летний российский защитник Александр Клещенко. Его последним клубом был «Енисей», а в прошлом сезоне он провел 12 матчей за «Тобол» в КПЛ. На родине он также играл в «Алании», «Кубани» и «Томи».

Также «Ордабасы» объявил о возвращении сербского защитника Александра Симчевича, который последние полтора сезона выступал за «Актобе» и «Тараз». За шымкентцев он играл с 2015 по 2018 год, а до этого в его карьере были карагандинский «Шахтер», российская «Мордовия», боснийский «Олимпик» и ряд сербских клубов.

Кроме того, «Ордабасы» объявил о продлении контрактов с боснийским полузащитником Мирзадом Механовичем и экс-хавбеком сборной ЮАР Маем Махлангу. В прошлом сезоне оба выступали за шымкентцев на правах аренды — клуб пока не уточняет, выкупил ли их трансферы, взял снова в аренду или подписал как свободных агентов.

Летом 2020 года «Ордабасы» должен стартовать в Лиге Европы. Ранее УЕФА объявлял об исключении клуба из еврокубков, но отменит решение, если шымкентцы погасят кредиторскую задолженность. Позже в «Ордабасы» заявили, что выполнили все условия и проходят лицензирование для допуска к ЛЕ.

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