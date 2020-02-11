Участник Лиги Европы от Казахстана объявил о переходе вратаря «Кайрата» и еще двух игроков

Новичком клуба стал вратарь Владимир Плотников, который предыдущие четыре сезона выступал за «Кайрат». Также в карьере 34-летнего воспитанника алматинского футбола были «Жетысу», «Атырау», «Цесна» и «Тараз». За сборную Казахстана он провел два матча.

Еще одним новичком стал 24-летний российский защитник Александр Клещенко. Его последним клубом был «Енисей», а в прошлом сезоне он провел 12 матчей за «Тобол» в КПЛ. На родине он также играл в «Алании», «Кубани» и «Томи».

Также «Ордабасы» объявил о возвращении сербского защитника Александра Симчевича, который последние полтора сезона выступал за «Актобе» и «Тараз». За шымкентцев он играл с 2015 по 2018 год, а до этого в его карьере были карагандинский «Шахтер», российская «Мордовия», боснийский «Олимпик» и ряд сербских клубов.

Кроме того, «Ордабасы» объявил о продлении контрактов с боснийским полузащитником Мирзадом Механовичем и экс-хавбеком сборной ЮАР Маем Махлангу. В прошлом сезоне оба выступали за шымкентцев на правах аренды — клуб пока не уточняет, выкупил ли их трансферы, взял снова в аренду или подписал как свободных агентов.