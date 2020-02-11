В Италии на год отстранили арбитра за «шотландский поцелуй»

Инцидент произошел в феврале 2019 года во время матча любительских команд «Борго-Мольяно» и «Монтонноне». Арбитр поссорился с вратарем «Борго-Мольяно», которого ранее удалил с поля. В результате судья ударил игрока головой в лицо, после чего мужчину госпитализировали.

В полиции «РИА Новости» сообщили, что поведение судьи противоречит профессии арбитра и принципам, которые направлены на борьбу с насилием на соревнованиях. Нарушителя на год отстранили от посещения всех спортивных сооружений в Италии во время проведения футбольных матчей.