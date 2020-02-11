В Италии на год отстранили арбитра за «шотландский поцелуй»
В Италии на год отстранили местного футбольного арбитра от посещения любых матчей за «шотландский поцелуй» — удар головой по лицу одного из игроков.
В Италии на год отстранили местного футбольного арбитра от посещения любых матчей за «шотландский поцелуй» — удар головой по лицу одного из игроков.
Инцидент произошел в феврале 2019 года во время матча любительских команд «Борго-Мольяно» и «Монтонноне». Арбитр поссорился с вратарем «Борго-Мольяно», которого ранее удалил с поля. В результате судья ударил игрока головой в лицо, после чего мужчину госпитализировали.
В полиции «РИА Новости» сообщили, что поведение судьи противоречит профессии арбитра и принципам, которые направлены на борьбу с насилием на соревнованиях. Нарушителя на год отстранили от посещения всех спортивных сооружений в Италии во время проведения футбольных матчей.