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20:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» проиграл российскому клубу в Турции

Карагандинский «Шахтер» проиграл российскому «Нижнему Новгороду», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контрольный матч на сборах в Турции прошел сегодня, 11 февраля, и завершился со счетом 1:2. У «Шахтера» автором единственного гола стал нападающий сборной Казахстана Бауыржан Турысбек.

Отметим, что «Нижний Новгород» занимает 11-е место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — втором уровне чемпионата России. Матч против «Шахтера» стал для клуба вторым за день — ранее «НН» со счетом 2:1 победил латвийскую «Валмиеру», за которую забил казахстанский форвард Самат Сарсенов.

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