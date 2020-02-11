«Шахтер» проиграл российскому клубу в Турции

Контрольный матч на сборах в Турции прошел сегодня, 11 февраля, и завершился со счетом 1:2. У «Шахтера» автором единственного гола стал нападающий сборной Казахстана Бауыржан Турысбек.

Отметим, что «Нижний Новгород» занимает 11-е место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — втором уровне чемпионата России. Матч против «Шахтера» стал для клуба вторым за день — ранее «НН» со счетом 2:1 победил латвийскую «Валмиеру», за которую забил казахстанский форвард Самат Сарсенов.