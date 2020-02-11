Клинсманн шокировал Берлин: «Герта» потратила 78 миллионов — тренер ушел через 76 дней
В «Герте» хотят построить амбициозный клуб, но там случилась странная история.
В «Герте» хотят построить амбициозный клуб, но там случилась странная история.
Для Юргена Клинсманна «Герта» всегда была особенной командой. За «Старую даму» болел его отец, а ставший голкипером 22-летний сын Джонатан провел в Берлине два сезона. Правда, имеющий американское гражданство и выступающий за молодежную сборную США вратарь играл во второй команде и летом перешел в швейцарский «Санкт-Галлен».
Первый матч, на который Юрген попал мальчишкой, естественно был игрой с участием «Герты», и он не мог отказаться от приглашения войти в наблюдательный совет клуба. Тем более, это произошло по инициативе одного из самых успешных бизнесменов Германии Ларса Видхорста, который после двух сделок на общую сумму 224 миллиона евро получил в свои руки максимально возможные по правилам бундеслиги 49,9 процентов акций «Герты».
«Рад стать частью самого захватывающего проекта в Европе. К тому же, меня очень многое связывает с клубом в эмоциональном плане», — говорил тогда Клинсманн. Его, как и тысячи болельщиков, не могли не очаровать планы фактического владельца за несколько лет поэтапно превратить клуб из середняка сначала в постоянного участника еврокубков, а потом — в претендента на вручаемую чемпионам Германии «Серебряную салатницу».
Ни о какой тренерской работе и речи не шло, и Юрген даже оставил в Америке свою лицензию. Но, прежде чем она снова в срочном порядке потребовалась Клинсманну, в «Герте» перед началом нового сезона решили провести рокировку. Легенду клуба Паля Дардаи перевели в молодежную команду, а оттуда на повышение пошел Анте Чович. Однако у него, что называется, не пошло. После 12 туров «зебры» наскребли жалкие 11 очков и балансировали на грани зоны вылета.
Решение о назначении Клинсманна стало пожарным вариантом, что лишь подтверждал рассчитанный до окончания сезона контракт. Вслух об этом не говорилось, но многие предполагали, что летом Юрген вернется к руководящей работе, а к тренерскому штурвалу встанет уволенный из «Баварии» Нико Ковач. Специалист с именем и достижениями, да еще и являющийся уроженцем Берлина и воспитанником «Герты».
Первоочередной задачей Клинсманна на данном этапе являлось сохранение прописки в бундеслиге, и первый блин у тренера вышел комом. «Герта» уступила дома дортмундской «Боруссии» (1:2), хотя целый тайм играл в большинстве благодаря удалению Хуммельса. Но постепенно дела пошли на лад. После ничьей во Франкфурте с «Айнтрахтом» (2:2), где берлинцы упустили перевес в два мяча, они в трех оставшихся до новогодних каникул матчах набрали 7 очков и не пропустили ни одного гола. Особенно впечатлил выигрыш в Леверкузене у «Байера» (1:0). На волне тех успехов на январском трансферном рынке «Герта» оказалась щедрым покупателем и вложила в свое настоящее и будущее 78 миллионов евро.
Летом к команде присоединится пока оставшийся в «Лионе» полузащитник Тузар, а уже сейчас берлинцев усилили лишившийся доверия в «Милане» форвард Пентек, аргентинский хавбек Аскасибар («Штутгарт»), и ярко смотревшийся в «Лейпциге» Матеус Кунья. Последний, правда, был занят на олимпийском отборе сборной Бразилии. Серьезных же потерь не наблюдалось, потому что отданные в аренду Дуда («Норвич») и Зельке («Вердер») растеряли былую удаль и играли редко.
Как рассказал исполнительный директор «Герты» Михаэль Претц, все кадровые вопросы решались при активном участии Клинсманна, поэтому для клуба прошение тренера об отставке стало громом среди ясного неба. Да, в новом году команда выиграла только один матч в Вольфсбурге, и февраль начался с вылета из кубкового турнира и домашнего поражения в чемпионате от «Майнца» (1:3), но ситуацию нельзя назвать критической. Разгром от «Баварии» был ожидаем, а ничья с претендующим на Лигу чемпионов «Шальке» скорее положительный исход. Шесть очков до зоны вылета — точно не повод для паники, но Клинсманн уходит, дав при этом неоднозначный комментарий на своей страничке в Facebook. Поблагодарив за доверие и пожелав клубу успехов, он объяснил свое решение отсутствием доверия.
«Как главному тренеру мне нужно доверие людей, выполняющих ту же задачу, — написал Клинсманн. — Особенно в борьбе за выживание, где самые важные элементы единство, сплоченность и сосредоточенность на главной цели. Если они не гарантированы, я не могу использовать свой потенциал в качестве тренера и, следовательно, не могу выполнить свои обязанности».
Можно лишь предполагать, кого именно имел в виду теперь уже бывший наставник «Герты». Футболистов, менеджмент? Или речь о помощниках, которые много значат для Клинсманна? Лотар Маттеус, пророча старому другу успех в Берлине, называл его скорее руководителем проекта, чем тренером в привычном понимании. Юргену нужны идеальные ассистенты, как Йоахим Лев в сборной Германии. В «Баварии» этого не было, и все закончилось увольнениями, а также откровениями звезд. Филипп Лам в своей автобиографии назвал тот период провальным экспериментом и поведал, что на тренировках даже речи не шло о тактике.
В «Герте» Клинсманну помогал штаб во главе с бывшим наставником «Вердера» Александром Нури. Возможно, дело в нем, хотя именно этому специалисту сейчас доверили исполнять обязанности главного.
Андрей Кузичев