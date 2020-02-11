Клинсманн шокировал Берлин: «Герта» потратила 78 миллионов — тренер ушел через 76 дней

Старая любовь

Для Юргена Клинсманна «Герта» всегда была особенной командой. За «Старую даму» болел его отец, а ставший голкипером 22-летний сын Джонатан провел в Берлине два сезона. Правда, имеющий американское гражданство и выступающий за молодежную сборную США вратарь играл во второй команде и летом перешел в швейцарский «Санкт-Галлен».

Первый матч, на который Юрген попал мальчишкой, естественно был игрой с участием «Герты», и он не мог отказаться от приглашения войти в наблюдательный совет клуба. Тем более, это произошло по инициативе одного из самых успешных бизнесменов Германии Ларса Видхорста, который после двух сделок на общую сумму 224 миллиона евро получил в свои руки максимально возможные по правилам бундеслиги 49,9 процентов акций «Герты».

«Рад стать частью самого захватывающего проекта в Европе. К тому же, меня очень многое связывает с клубом в эмоциональном плане», — говорил тогда Клинсманн. Его, как и тысячи болельщиков, не могли не очаровать планы фактического владельца за несколько лет поэтапно превратить клуб из середняка сначала в постоянного участника еврокубков, а потом — в претендента на вручаемую чемпионам Германии «Серебряную салатницу».

Рекордные траты и тень Ковача

Ни о какой тренерской работе и речи не шло, и Юрген даже оставил в Америке свою лицензию. Но, прежде чем она снова в срочном порядке потребовалась Клинсманну, в «Герте» перед началом нового сезона решили провести рокировку. Легенду клуба Паля Дардаи перевели в молодежную команду, а оттуда на повышение пошел Анте Чович. Однако у него, что называется, не пошло. После 12 туров «зебры» наскребли жалкие 11 очков и балансировали на грани зоны вылета.

Решение о назначении Клинсманна стало пожарным вариантом, что лишь подтверждал рассчитанный до окончания сезона контракт. Вслух об этом не говорилось, но многие предполагали, что летом Юрген вернется к руководящей работе, а к тренерскому штурвалу встанет уволенный из «Баварии» Нико Ковач. Специалист с именем и достижениями, да еще и являющийся уроженцем Берлина и воспитанником «Герты».

Первоочередной задачей Клинсманна на данном этапе являлось сохранение прописки в бундеслиге, и первый блин у тренера вышел комом. «Герта» уступила дома дортмундской «Боруссии» (1:2), хотя целый тайм играл в большинстве благодаря удалению Хуммельса. Но постепенно дела пошли на лад. После ничьей во Франкфурте с «Айнтрахтом» (2:2), где берлинцы упустили перевес в два мяча, они в трех оставшихся до новогодних каникул матчах набрали 7 очков и не пропустили ни одного гола. Особенно впечатлил выигрыш в Леверкузене у «Байера» (1:0). На волне тех успехов на январском трансферном рынке «Герта» оказалась щедрым покупателем и вложила в свое настоящее и будущее 78 миллионов евро.

Летом к команде присоединится пока оставшийся в «Лионе» полузащитник Тузар, а уже сейчас берлинцев усилили лишившийся доверия в «Милане» форвард Пентек, аргентинский хавбек Аскасибар («Штутгарт»), и ярко смотревшийся в «Лейпциге» Матеус Кунья. Последний, правда, был занят на олимпийском отборе сборной Бразилии. Серьезных же потерь не наблюдалось, потому что отданные в аренду Дуда («Норвич») и Зельке («Вердер») растеряли былую удаль и играли редко.

Загадочное решение

Как рассказал исполнительный директор «Герты» Михаэль Претц, все кадровые вопросы решались при активном участии Клинсманна, поэтому для клуба прошение тренера об отставке стало громом среди ясного неба. Да, в новом году команда выиграла только один матч в Вольфсбурге, и февраль начался с вылета из кубкового турнира и домашнего поражения в чемпионате от «Майнца» (1:3), но ситуацию нельзя назвать критической. Разгром от «Баварии» был ожидаем, а ничья с претендующим на Лигу чемпионов «Шальке» скорее положительный исход. Шесть очков до зоны вылета — точно не повод для паники, но Клинсманн уходит, дав при этом неоднозначный комментарий на своей страничке в Facebook. Поблагодарив за доверие и пожелав клубу успехов, он объяснил свое решение отсутствием доверия.

«Как главному тренеру мне нужно доверие людей, выполняющих ту же задачу, — написал Клинсманн. — Особенно в борьбе за выживание, где самые важные элементы единство, сплоченность и сосредоточенность на главной цели. Если они не гарантированы, я не могу использовать свой потенциал в качестве тренера и, следовательно, не могу выполнить свои обязанности».

Можно лишь предполагать, кого именно имел в виду теперь уже бывший наставник «Герты». Футболистов, менеджмент? Или речь о помощниках, которые много значат для Клинсманна? Лотар Маттеус, пророча старому другу успех в Берлине, называл его скорее руководителем проекта, чем тренером в привычном понимании. Юргену нужны идеальные ассистенты, как Йоахим Лев в сборной Германии. В «Баварии» этого не было, и все закончилось увольнениями, а также откровениями звезд. Филипп Лам в своей автобиографии назвал тот период провальным экспериментом и поведал, что на тренировках даже речи не шло о тактике.

В «Герте» Клинсманну помогал штаб во главе с бывшим наставником «Вердера» Александром Нури. Возможно, дело в нем, хотя именно этому специалисту сейчас доверили исполнять обязанности главного. Кто-то считает, что Нури выправит ситуацию и наведет порядок. Другие не понимают, почему он не уволен, так как за слабое место — тактику — в штабе отвечал именно он. Ну, а Клинсманн заявил, что возвращается к прежней должности и будет активно участвовать в многолетнем проекте по развитию «Герты». Как это будет выглядеть, сейчас представить сложно.