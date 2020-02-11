Исламхан дебютировал в стартовом составе «Аль-Айна» и в Лиге чемпионов с разгромного поражения

В рамках первого тура группового раунда его клуб сегодня, 11 февраля, дома крупно проиграл иранскому «Сепахану» — 0:4. У победителей на 38-й минуте забил Мохаммад Мохеби, на 46-й — бразилец Кирос, на 52-й — Соруш Рафиеи, а на 78-й — Мохаммад Таеби.

В этом матче Исламхан отыграл без замены. В группе D вместе с его клубом и «Сепаханом» также играют катарский «Аль-Садд» и саудовский «Аль-Наср» из Рияда. Во втором туре «Аль-Айн» 18 февраля дома примет «Аль-Наср».

Напомним, что в «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января, подписав контракт до конца сезона. В дебютном матче против «Аль-Васла» (5:0) казахстанец вышел на замену и отдал голевую передачу, а во второй встрече против «Шарджи» (1:1) сыграл весь второй тайм.