Новичок КПЛ проиграл серебряному призеру чемпионата Армении

Товарищеская игра прошла сегодня, 11 февраля, и завершилась со счетом 1:3. У «Каспия» автором единственного гола на 47-й минуте стал нападающий Айдос Таттыбаев.

Отметим, что «Пюник» ушел на зимний перерыв в чемпионате Армении на седьмом месте из 11 клубов. В прошлом сезоне ереванцы стали серебряными призерами.