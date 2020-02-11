Новичок КПЛ проиграл серебряному призеру чемпионата Армении
Актауский «Каспий» уступил армянскому «Пюнику» на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Актауский «Каспий» уступил армянскому «Пюнику» на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Товарищеская игра прошла сегодня, 11 февраля, и завершилась со счетом 1:3. У «Каспия» автором единственного гола на 47-й минуте стал нападающий Айдос Таттыбаев.
Отметим, что «Пюник» ушел на зимний перерыв в чемпионате Армении на седьмом месте из 11 клубов. В прошлом сезоне ереванцы стали серебряными призерами.
В 2019 году «Каспий» стал серебряным призером первой лиги и спустя 19 лет вернулся в высший дивизион.