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09:07 (мск), источник: Газета.Ру

«Впал в депрессию»: Пеле не может ходить и заперся дома

Король футбола Пеле потерял возможность самостоятельно передвигаться после операции по замене тазобедренного сустава. Об этом сообщил сын легендарного бразильца, который также отметил, что его 79-летний отец впал в депрессию.

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Легендарный бразилец Пеле, лучший футболист прошлого века по версии Международной федерации футбола (ФИФА), находится в плачевном состоянии. Эдиньо, сын короля футбола, рассказал, что тот не может передвигаться самостоятельно после перенесенной операции, из-за чего впал в состояние депрессии.

«Он очень смущается, стал затворником. Представьте: он король, всегда был такой внушительной фигурой, а сегодня он не может нормально ходить. Он смущен, не хочет выходить на улицу, не хочет, чтобы его замечали, вообще не хочет выходить из дома, — рассказал Эдиньо Globo Esporte. — Сейчас он довольно слаб. Ему заменили тазобедренный сустав, но реабилитация не была идеальной. Поэтому у него есть проблемы с подвижностью, что вызвало что-то вроде депрессии».

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Прошлый год действительно получился для великого бразильского футболиста очень тяжелым. Он лечился от мочевой инфекции, и в итоге ему удалили камень из мочеточника, а потом была операция по замене тазобедренного сустава, после которой Пеле поначалу вообще передвигался на инвалидной коляске.

Так что нынешнее состояние, когда он уже на своих ногах, пусть передвигается и с посторонней помощью, является прогрессом. Другое дело, что для футболиста, который привык быть не просто сильным и здоровым, а лучше других, ситуация кажется мучительной.

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Наверное, лучше всего можно понять, почему 79-летний трехкратный чемпион мира испытывает гамму неприятных ощущений, вплоть до стыда, по знаменитым цитатам самого бразильца, сказанных им в разное время. А надо понимать, что Пеле всегда был достаточно смел на язык и уверен в себе, но при этом он еще и обладает неплохим чувством юмора.

«Если ты первый — ты на вершине. Если второй — ты никто», — жизненная философия короля футбола.

«Наверное, каждый парнишка в мире, начинающий играть в футбол, хочет вырасти похожим на Пеле. В связи с этим я испытываю огромную ответственность: важно не только показать, как быть классным футболистом, но и то, как стать хорошим человеком», — а это уже глубже и про чувство ответственности.

«У меня почетная миссия: куда бы я ни прибыл — везде представляю родную Бразилию. Поэтому я привык включать максимальную отдачу, чтобы не разочаровывать соотечественников», — это также говорил Пеле, и теперь он наверняка чувствует себя неважно, потому что не способен давать ту самую максимальную отдачу.

Да и путешествовать на пороге 80-летнего юбилея (исполнится в октябре) уже, конечно, совсем непросто. Сейчас, в первую очередь родственникам, важно поддержать короля футбола и дать ему тепло и заботу, ведь Пеле уже всем все давно доказал своей славной жизнью.

Напомним, что Пеле четырежды участвовал в чемпионатах мира и трижды выигрывал их, став единственным таким игроком в истории футбола. При этом на своем первом турнире в 1958 году он был признан лучшим молодым футболистом, а на последнем — в 1970-м стал самым ценным игроком вообще.

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В финальных стадиях чемпионатов мира он забил 12 мячей и является одним из четырех игроков, наравне с Уве Зеелером, Мирославом Клозе и Криштиану Роналду, кто отличался на четырех мундиалях.

В его активе 92 матча за национальную команду Бразилии, в которых он отличился 77 раз, что является рекордом самой титулованной сборной мира. Всего же за карьеру на счету Пеле 1298 мячей, и он, понятное дело, лучший по этому показателю в истории.

В официальных матчах на счету Пеле тоже больше всех голов — 767. Правда, это достижение наверняка побьют Криштиану Роналду (723) и Лионель Месси (705), что вряд ли снизит значение короля футбола в истории.

Заслуги легендарного бразильского форварда столь велики, что он был признан Международным олимпийским комитетом вообще лучшим спортсменом ХХ века.

Пеле уникален даже тем, что женился в третий раз в своей жизни относительно недавно — в 75-летнем возрасте!

Есть на счету Пеле и одна знаменитая шутка-пророчество про Россию: мол, наши футболисты станут чемпионами мира по футболу не раньше, чем бразильцы выиграют чемпионат мира по хоккею. Что ж, пока ни того, ни другого действительно не случилось.

Александр Седов

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