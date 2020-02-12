Де Хеа — самый высокооплачиваемый игрок в АПЛ. Де Брёйне и Стерлинг — в топ-3
Портал Spotrac опубликовал размеры зарплат самых высокооплачиваемых футболистов английской
Портал Spotrac опубликовал размеры зарплат самых высокооплачиваемых футболистов английской
Первое место занимает вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, который получает € 23 млн в год. На втором месте — полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (€ 19,7 млн). В первую тройку входит и его одноклубник Рахим Стерлинг (€ 18,5).
Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ выглядит следующим образом:
1. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») — € 23 млн
2. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — 19,7
3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 18,5
4. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 17,8
5. Месут Озил («Арсенал») — 16,5
6. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») — 15,3
7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 14,1
8−11. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 12,3
8−11. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — 12,3
8−11. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — 12,3
8−11. Тангай Н’Домбеле («Тоттенхэм Хотспур») — 12,3
12. Александр Ляказетт («Арсенал») — 11,1
13. Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 11
14. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 10,1
15. Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед») — 10.