Де Хеа — самый высокооплачиваемый игрок в АПЛ. Де Брёйне и Стерлинг — в топ-3

Первое место занимает вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, который получает € 23 млн в год. На втором месте — полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (€ 19,7 млн). В первую тройку входит и его одноклубник Рахим Стерлинг (€ 18,5).