Футбол от производителя

Источник: AP 2020

Английская премьер-лига (АПЛ) рассматривает возможность внедрения новой схемы продажи медиаправ. Идея АПЛ сводится к постепенному отказу от контрактов с телекомпаниями и переходу на распространение сигнала через собственный стриминг-сервис. По расчетам руководства АПЛ, мировая аудитория которой, согласно оценкам, приближается к 200 млн домохозяйств, реализация проекта позволит в разы — с нынешних £4,2 млрд в год до £24 млрд в год — нарастить доходы от реализации медиаправ. Это позволит английской лиге стать крупнейшим по доходам турниром мира.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--517df74910492a7cdd08" data-vnd="517df74910492a7cdd08" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=517df74910492a7cdd08" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

О намерении АПЛ пересмотреть схему монетизации медиаправ заявил ее генеральный директор Ричард Мастерс, слова которого приводит Daily Mail. По информации издания, уже в 2022 году, когда истекут действующие контракты АПЛ по продаже прав на телетрансляции, лига на отдельных рынках может перейти к схеме реализации Over the Top (OTT). Суть последней сводится к тому, что сигнал передается потребителю без посредничества телекомпании или иного продавца медийного контента. В качестве модели, которую хотела бы с соответствующей адаптацией повторить АПЛ, Daily Mail называет Netflix. Реализация проекта может значительно преобразить рынок спортивных трансляций.

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Ричард Мастерс отметил, что АПЛ задумалась о том, чтобы постепенно отойти от традиционной схемы реализации медиаправ, еще в ходе переговоров о продаже прав на телетрансляции на период с 2019—2022 годов. На внутреннем рынке они принесли АПЛ £4,5 млрд. При этом контракты за предыдущий цикл, также рассчитанные на три сезона, позволили АПЛ заработать на внутреннем рынке £5,1 млрд. Потери были нивелированы ростом поступлений от продажи прав на показ матчей за границей. Они возросли с £3,2 млрд в предыдущем отчетном периоде до £4,2 млрд в текущем. Но в АПЛ все же пришли к выводу, что потенциал роста поступлений от реализации прав на телетрансляции, если следовать традиционной схеме, близок к исчерпанию.

Это побудило АПЛ искать способы наращивания продаж. Создание собственного стриминг-сервиса рассматривается в качестве ключевого условия адаптации АПЛ к новым условиям. По словам Ричарда Мастерса, лига была готова к смене схемы поставки услуг еще в ходе переговоров по действующим контрактам с телекомпаниями. Но тогда она не решилась на кардинальные шаги. «В итоге премьер-лига придет как минимум к смешанной системе. Она будет предусматривать и прямую доставку сигнала к пользователю и его распространение посредством традиционных каналов», — сказал Ричард Мастерс.

Перспективы проекта АПЛ по созданию собственного канала монетизации прав на трансляции представляются серьезными. Важными тут являются два фактора. Во-первых, постоянная мировая аудитория АПЛ, которая, как было сказано, оценивается в 200 млн человек. Во-вторых, возможность сэкономить, которая появится у телезрителей при переключении на новый формат потребления контента.

Если ориентироваться на данные АПЛ по Великобритании, то человеку, желающему иметь доступ к просмотру всех матчей первенства страны, в настоящее время нужно подписаться на соответствующие пакеты сразу трех провайдеров (Sky, BT Sport и Amazon Prime). Ежемесячные затраты на подписку составляют в среднем £76 в месяц или £912 в год. Информацию о стоимости просмотра матчей лиги в среднем по миру АПЛ не приводит. Но по утверждению Daily Mail, лига рассчитывает, что удастся добиться получения от одного клиента в среднем £10 в месяц. При условии, что все 200 млн домохозяйств подпишутся на стриминг-сервис лиги, ее ежегодные доходы могут достичь фантастической для спортивных структур отметки в £24 млрд в год.

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По всей видимости, в реальности цифры будут иными. На данный момент, по подсчетам АПЛ, среднемировая цена пакета, включающего в том числе показ матчей лиги, составляет около £40 в месяц. Из этого делается вывод, что далеко не все клиенты будут довольны, если их вынудят платить за просмотр игр английского первенства отдельно. Но у АПЛ есть и вдохновляющие примеры. Например, в Сингапуре (эта страна, скорее всего, станет испытательным полигоном реализации идеи АПЛ) местный обладатель прав на телетрансляции АПЛ Singtel ежегодно платит английской лиге около £70 млн. У провайдера, как раз работающего по схеме OTT, более 425 тыс. подписчиков, каждый из которых платит эквивалент £34 в месяц. Это позволяет ему получать доход, в два с лишним раза превышающий расходы на приобретение контента. Отметим, что схема OTT, если говорить именно о показе матчей АПЛ, уже работает в России, где игры английского первенства можно смотреть только через сервис Okko (принадлежит Rambler). По неофициальным данным, ему права на английское первенство обходятся примерно в €7 млн в год. О том, сколько Okko зарабатывает на продаже игр АПЛ, не сообщается.

Отметим, что АПЛ не первая спортивная структура, задумавшаяся о том, чтобы отказаться от посредничества телеканалов. Наиболее ярким примером является рынок трансляций боксерских матчей.

На данный момент ключевым игроком на нем является стриминг-сервис DAZN, потеснивший, казалось, безраздельно властвовавшие на нем платные телеканалы вроде HBO.