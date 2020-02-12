Брест, Миля, Шкурин, договорняки: раздали «Оскары» в белфутболе

Источник: AP 2020

Итак, дамы и господа, приветствуем вас на церемонии вручения премии «Оскар белфутбола» по версии «Трибуны» :).

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Лучший фильм — чемпионство брестского «Динамо»

Если американские киноакадемики в этом году сделали неожиданный выбор («Паразиты» были далеко не фаворитом), то у нас все максимально прогнозируемо: чемпионство брестского «Динамо» — это однозначно лучшая картина года. Свержение с трона многолетнего борисовского гегемона, 75 очков (в XXI веке до такой цифры добиралось только минское «Динамо» — 2004), лучшая атака (70 забитых мячей в 30 играх), крепкая оборона (лишь 22 пропущенных)… В общем, конкурентов у этого перфоманса в этом году не было.

Ждем сиквела в Лиге Чемпионов!

Лучший режиссер — Артем Милевский

Нашу статуэтку за высокий уровень режиссуры забирает Артем Владимирович Милевский. Эта роль ему была знакома на поле — он элегантно управлял атаками Бреста. Но футбольный век короток — нужно думать о будущем после завершения карьеры. И кажется, приезд Евгения «Красавы» Савина в гости к одиозному футболисту вдохновил того на отличный вариант — ведение собственного YouYube-канала.

Пока Милевский занимается видеопроизводством скорее в качестве хобби — основной заработок ему приносит футбол. Но отличная база на будущее уже имеется: созданный всего лишь 1,5 месяца назад канал имеет уже 80 тысяч подписчиков, а самое популярное видео набрало 368 тысяч просмотров. Таких лавров добился первый ролик Артема — классический «разрыв ночного Киева» вместе с «кентяриком» Александром Алиевым.

Впрочем, не стоит думать, что это был разовый выстрел. Остальные ролики Милевского также имеют большой отклик у публики.

Лучшая роль второго плана — серебро БАТЭ

Не был бы так сладок триумф Бреста, если бы не ожесточенное сопротивление от БАТЭ — борисовчане дрались изо всех сил. Наиболее красноречиво об этом говорят сразу несколько фактов.

Во-первых, БАТЭ сумел набрать 70 очков. И этой суммы борисовчанам хватило бы в каждом из предыдущих тринадцати чемпионских сезонов, чтобы завоевать главный трофей нашего футбола.

Во-вторых, Борисову удалось громко хлопнуть дверью, уходя с чемпионского престола. В 29-м туре, когда «Динамо» оформляло чемпионство скромной минимальной победой над «Витебском» 1:0, БАТЭ ярко разделался с историческим соперником в белорусском Класико — от минского «Динамо» не оставили камня на камне (3:0). И нашли в себе силы на благодарность болельщикам!

Ждем «Возвращение короля» в новом сезоне?

Лучший короткометражный фильм — трансфер Ильи Шкурина в ЦСКА (из Бреста!)

Илья Шкурин своим перфомансом в 2019-м году вполне заслужил номинацию на «Лучшую мужскую роль». В конце концов 19 голов за сезон в чемпионате Беларуси — это не шутки: в XXI веке больше забивал лишь легендарный Роман Василюк!

Но случившееся уже в межсезонье трансферная карусель с участием Ильи оказалась, возможно, даже интереснее: лихой детективный сюжет (никто так ничего и не понял) все-таки привел героя к хэппи-энду — в нашем случае, к российскому топ-клубу.

Но главное — насколько стремительным получился переход. Илья, его агент, «Энергетик-БГУ», брестское «Динамо» и ЦСКА явно питают большую страсть к «короткому метру».

Лучший документальный фильм — «Договорняки-2»

Главной документалкой этого года становится продолжение малоприятной истории для нашего футбола. События, описываемые в ней, затрагивают судьбы и действия многих видных представителей белорусской футбольной братии.

Лучший сериал — «Очень странные дела» (вокруг Солигорска)

Другого рода странности легли в основу зрительского интереса к «Шахтеру» — получился настоящий драматический сериал о мощной команде, которой в очередной раз чего не хватает, чтобы добраться до вершины.

Причем преграды, видимо, были внутреннего производства.

В новом году в Солигорске запустили мощную перезагрузку «Киновселенной “Шахтера”». Роль Железного человека (читай: главного тренера) примерит на себя дважды лучший коуч Украины Юрий Вернидуб. Остальная супергеройская команда тоже подобрана солидно!

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Лучшая женская роль — ЖФК «Минск»

Кстати о чудо-женщинах! Номинацию на лучшую женскую роль предлагаем не отдавать кому-то единолично, а разделить между целой командой — ФК «Минск» этого точно заслуживает. Подумайте сами: «горожанки» победили во всех матчах (!) чемпионата Беларуси с разницей 162−3 (!!!) и дошли до 1/8 финала Лиги Чемпионов (остановить их смогла только «Барса»).

Но существует вероятность, что это последний год такого невероятного доминирования от «Минска». Во-первых, в клубе произошел не самые очевидный процесс по смене тренерского штаба.

А во-вторых, появляются новые мощные противники, которые готовы навязать реальную конкуренцию.

Лучшие визуальные эффекты — «VAR по-белорусски» от Павла Нехайчика

Переходим к техническим номинациям и возвращаемся в кипящие страсти футбола мужского. «Динамо» очень хотело официально получить корону «вышки» как можно раньше. Но в 27-м туре на пути у Бреста стал мощный Солигорск, а по ходу матча добавились еще и неоднозначные судейские решения.

Отсутствие современных технологий у белорусских арбитров в какой-то момент горячего поединка окончательно надоело кэпу «Динамо» Павлу Нехайчику. Он решил взять ситуацию в свои руки и помочь судейскому корпусу, воспользовавшись подручными средствами.

Судья того эпичного поединка после признался, что желание воспользоваться «VAR’ом по-белорусски» было огромным. Но он сумел удержаться: мысли о потенциально разрушенной репутации уберегли.

Лучший звук — «Точно не знаю, но, может быть, навряд ли» (by «ЧестнОК» & ЭВМ)

В прошедшем году ютуб-канал «ЧестнОК» сделал для нас много крутоты: яркие герои, мощные выезды, интересные истории и веселые челленджи — все это было в роликах «неизвестного блогера».

А еще — огромное количество веселья! Одним из таких забавных моментов стал эпическое общение с Эдуардом Васильевичем Малофеевым. Кажется, такой разговор диалог мог бы пригодиться самому Квентину Тарантино (если он, конечно, сможет перевести его на английский). А еще это выглядит как универсальный ответ на практически любой вопрос :).

На 2020-й у «ЧестнОКа» огромные планы. Кстати, в последнем вышедшем ролике у ЭВМ новое эпическое камео :).

Лучшие костюмы — Игорь Стасевич и его семья

Завершаем нашу церемонию максимально эстетичной номинацией, в которой не видим равных семье лучшего футболиста Беларуси-2019 Игоря Стасевича.

Фотография кэпа БАТЭ и его жены Александры с тремя «звездными мячами» — это максимально яркое подтверждение этих слов. Да и вообще, это тот случай, когда бесполезно говорить — нужно смотреть.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6jFzvlHU01/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sasha Stasevich (@sashastasevich)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-26T20:01:17+00:00">26 Дек 2019 в 12:01 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6jExq-lgzp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6jExq-lgzp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6jExq-lgzp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от istas22 (@istas22)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-26T19:52:15+00:00">26 Дек 2019 в 11:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Таков наш список триумфаторов. Но мы уверены, что у пользователей «Трибуны» есть и свои герои!

Так что ждем в комментариях номинации и претендентов на них, которые мы упустили :).