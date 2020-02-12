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12:36 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Брест, Миля, Шкурин, договорняки: раздали «Оскары» в белфутболе

В воскресенье в Лос-Анджелесе отгремела церемония вручения премии «Оскар» — статуэтки получали лучшие деятели киноиндустрии. Довольно далекое от Беларуси событие, если бы не один нюанс: наш футбол — это настоящее кино! В нем хватает мощных историй и ярких героев, которых просто нельзя оставить без награды.

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Источник: AP 2020

Итак, дамы и господа, приветствуем вас на церемонии вручения премии «Оскар белфутбола» по версии «Трибуны» :).

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Лучший фильм — чемпионство брестского «Динамо»

Если американские киноакадемики в этом году сделали неожиданный выбор («Паразиты» были далеко не фаворитом), то у нас все максимально прогнозируемо: чемпионство брестского «Динамо» — это однозначно лучшая картина года. Свержение с трона многолетнего борисовского гегемона, 75 очков (в XXI веке до такой цифры добиралось только минское «Динамо» — 2004), лучшая атака (70 забитых мячей в 30 играх), крепкая оборона (лишь 22 пропущенных)… В общем, конкурентов у этого перфоманса в этом году не было.

Ждем сиквела в Лиге Чемпионов!

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Лучший режиссер — Артем Милевский

Нашу статуэтку за высокий уровень режиссуры забирает Артем Владимирович Милевский. Эта роль ему была знакома на поле — он элегантно управлял атаками Бреста. Но футбольный век короток — нужно думать о будущем после завершения карьеры. И кажется, приезд Евгения «Красавы» Савина в гости к одиозному футболисту вдохновил того на отличный вариант — ведение собственного YouYube-канала.

Пока Милевский занимается видеопроизводством скорее в качестве хобби — основной заработок ему приносит футбол. Но отличная база на будущее уже имеется: созданный всего лишь 1,5 месяца назад канал имеет уже 80 тысяч подписчиков, а самое популярное видео набрало 368 тысяч просмотров. Таких лавров добился первый ролик Артема — классический «разрыв ночного Киева» вместе с «кентяриком» Александром Алиевым.

Впрочем, не стоит думать, что это был разовый выстрел. Остальные ролики Милевского также имеют большой отклик у публики.

Лучшая роль второго плана — серебро БАТЭ

Не был бы так сладок триумф Бреста, если бы не ожесточенное сопротивление от БАТЭ — борисовчане дрались изо всех сил. Наиболее красноречиво об этом говорят сразу несколько фактов.

Во-первых, БАТЭ сумел набрать 70 очков. И этой суммы борисовчанам хватило бы в каждом из предыдущих тринадцати чемпионских сезонов, чтобы завоевать главный трофей нашего футбола.

Во-вторых, Борисову удалось громко хлопнуть дверью, уходя с чемпионского престола. В 29-м туре, когда «Динамо» оформляло чемпионство скромной минимальной победой над «Витебском» 1:0, БАТЭ ярко разделался с историческим соперником в белорусском Класико — от минского «Динамо» не оставили камня на камне (3:0). И нашли в себе силы на благодарность болельщикам!

Ждем «Возвращение короля» в новом сезоне?

Лучший короткометражный фильм — трансфер Ильи Шкурина в ЦСКА (из Бреста!)

Илья Шкурин своим перфомансом в 2019-м году вполне заслужил номинацию на «Лучшую мужскую роль». В конце концов 19 голов за сезон в чемпионате Беларуси — это не шутки: в XXI веке больше забивал лишь легендарный Роман Василюк!

Но случившееся уже в межсезонье трансферная карусель с участием Ильи оказалась, возможно, даже интереснее: лихой детективный сюжет (никто так ничего и не понял) все-таки привел героя к хэппи-энду — в нашем случае, к российскому топ-клубу.

Но главное — насколько стремительным получился переход. Илья, его агент, «Энергетик-БГУ», брестское «Динамо» и ЦСКА явно питают большую страсть к «короткому метру».

Лучший документальный фильм — «Договорняки-2»

Главной документалкой этого года становится продолжение малоприятной истории для нашего футбола. События, описываемые в ней, затрагивают судьбы и действия многих видных представителей белорусской футбольной братии.

Лучший сериал — «Очень странные дела» (вокруг Солигорска)

Другого рода странности легли в основу зрительского интереса к «Шахтеру» — получился настоящий драматический сериал о мощной команде, которой в очередной раз чего не хватает, чтобы добраться до вершины.

Причем преграды, видимо, были внутреннего производства.

В новом году в Солигорске запустили мощную перезагрузку «Киновселенной “Шахтера”». Роль Железного человека (читай: главного тренера) примерит на себя дважды лучший коуч Украины Юрий Вернидуб. Остальная супергеройская команда тоже подобрана солидно!

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Лучшая женская роль — ЖФК «Минск»

Кстати о чудо-женщинах! Номинацию на лучшую женскую роль предлагаем не отдавать кому-то единолично, а разделить между целой командой — ФК «Минск» этого точно заслуживает. Подумайте сами: «горожанки» победили во всех матчах (!) чемпионата Беларуси с разницей 162−3 (!!!) и дошли до 1/8 финала Лиги Чемпионов (остановить их смогла только «Барса»).

Но существует вероятность, что это последний год такого невероятного доминирования от «Минска». Во-первых, в клубе произошел не самые очевидный процесс по смене тренерского штаба.

А во-вторых, появляются новые мощные противники, которые готовы навязать реальную конкуренцию.

Лучшие визуальные эффекты — «VAR по-белорусски» от Павла Нехайчика

Переходим к техническим номинациям и возвращаемся в кипящие страсти футбола мужского. «Динамо» очень хотело официально получить корону «вышки» как можно раньше. Но в 27-м туре на пути у Бреста стал мощный Солигорск, а по ходу матча добавились еще и неоднозначные судейские решения.

Отсутствие современных технологий у белорусских арбитров в какой-то момент горячего поединка окончательно надоело кэпу «Динамо» Павлу Нехайчику. Он решил взять ситуацию в свои руки и помочь судейскому корпусу, воспользовавшись подручными средствами.

Судья того эпичного поединка после признался, что желание воспользоваться «VAR’ом по-белорусски» было огромным. Но он сумел удержаться: мысли о потенциально разрушенной репутации уберегли.

Лучший звук — «Точно не знаю, но, может быть, навряд ли» (by «ЧестнОК» & ЭВМ)

В прошедшем году ютуб-канал «ЧестнОК» сделал для нас много крутоты: яркие герои, мощные выезды, интересные истории и веселые челленджи — все это было в роликах «неизвестного блогера».

А еще — огромное количество веселья! Одним из таких забавных моментов стал эпическое общение с Эдуардом Васильевичем Малофеевым. Кажется, такой разговор диалог мог бы пригодиться самому Квентину Тарантино (если он, конечно, сможет перевести его на английский). А еще это выглядит как универсальный ответ на практически любой вопрос :).

На 2020-й у «ЧестнОКа» огромные планы. Кстати, в последнем вышедшем ролике у ЭВМ новое эпическое камео :).

Лучшие костюмы — Игорь Стасевич и его семья

Завершаем нашу церемонию максимально эстетичной номинацией, в которой не видим равных семье лучшего футболиста Беларуси-2019 Игоря Стасевича.

Фотография кэпа БАТЭ и его жены Александры с тремя «звездными мячами» — это максимально яркое подтверждение этих слов. Да и вообще, это тот случай, когда бесполезно говорить — нужно смотреть.

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Таков наш список триумфаторов. Но мы уверены, что у пользователей «Трибуны» есть и свои герои!

Так что ждем в комментариях номинации и претендентов на них, которые мы упустили :).

Nikita Vaskovich

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