Брест, Миля, Шкурин, договорняки: раздали «Оскары» в белфутболе
В воскресенье в
В воскресенье в
Итак, дамы и господа, приветствуем вас на церемонии вручения премии «Оскар белфутбола» по версии «Трибуны» :).
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Если американские киноакадемики в этом году сделали неожиданный выбор («Паразиты» были далеко не фаворитом), то у нас все максимально прогнозируемо: чемпионство брестского «Динамо» — это однозначно лучшая картина года. Свержение с трона многолетнего борисовского гегемона, 75 очков (в XXI веке до такой цифры добиралось только минское «Динамо» — 2004), лучшая атака (70 забитых мячей в 30 играх), крепкая оборона (лишь 22 пропущенных)… В общем, конкурентов у этого перфоманса в этом году не было.
Ждем сиквела в Лиге Чемпионов!
Нашу статуэтку за высокий уровень режиссуры забирает Артем Владимирович Милевский. Эта роль ему была знакома на поле — он элегантно управлял атаками Бреста. Но футбольный век короток — нужно думать о будущем после завершения карьеры. И кажется, приезд Евгения «Красавы» Савина в гости к одиозному футболисту вдохновил того на отличный вариант — ведение собственного
Пока Милевский занимается видеопроизводством скорее в качестве хобби — основной заработок ему приносит футбол. Но отличная база на будущее уже имеется: созданный всего лишь 1,5 месяца назад канал имеет уже 80 тысяч подписчиков, а самое популярное видео набрало 368 тысяч просмотров. Таких лавров добился первый ролик Артема — классический «разрыв ночного Киева» вместе с «кентяриком» Александром Алиевым.
Впрочем, не стоит думать, что это был разовый выстрел. Остальные ролики Милевского также имеют большой отклик у публики.
Не был бы так сладок триумф Бреста, если бы не ожесточенное сопротивление от БАТЭ — борисовчане дрались изо всех сил. Наиболее красноречиво об этом говорят сразу несколько фактов.
Ждем «Возвращение короля» в новом сезоне?
Илья Шкурин своим перфомансом в 2019-м году вполне заслужил номинацию на «Лучшую мужскую роль». В конце концов 19 голов за сезон в чемпионате Беларуси — это не шутки: в XXI веке больше забивал лишь легендарный Роман Василюк!
Но случившееся уже в межсезонье трансферная карусель с участием Ильи оказалась, возможно, даже интереснее: лихой детективный сюжет (никто так ничего и не понял)
Но главное — насколько стремительным получился переход. Илья, его агент, «Энергетик-БГУ», брестское «Динамо» и ЦСКА явно питают большую страсть к «короткому метру».
Главной документалкой этого года становится продолжение малоприятной истории для нашего футбола. События, описываемые в ней, затрагивают судьбы и действия многих видных представителей белорусской футбольной братии.
Другого рода странности легли в основу зрительского интереса к «Шахтеру» — получился настоящий драматический сериал о мощной команде, которой в очередной раз чего не хватает, чтобы добраться до вершины.
Причем преграды, видимо, были внутреннего производства.
В новом году в Солигорске запустили мощную перезагрузку «Киновселенной “Шахтера”». Роль Железного человека (читай: главного тренера) примерит на себя дважды лучший коуч Украины Юрий Вернидуб. Остальная супергеройская команда тоже подобрана солидно!
Кстати о
Но существует вероятность, что это последний год такого невероятного доминирования от «Минска».
А
Переходим к техническим номинациям и возвращаемся в кипящие страсти футбола мужского. «Динамо» очень хотело официально получить корону «вышки» как можно раньше. Но в 27-м туре на пути у Бреста стал мощный Солигорск, а по ходу матча добавились еще и неоднозначные судейские решения.
Отсутствие современных технологий у белорусских арбитров в
Судья того эпичного поединка после признался, что желание воспользоваться «VAR’ом по-белорусски» было огромным. Но он сумел удержаться: мысли о потенциально разрушенной репутации уберегли.
В прошедшем году
А еще — огромное количество веселья! Одним из таких забавных моментов стал эпическое общение с Эдуардом Васильевичем Малофеевым. Кажется, такой разговор диалог мог бы пригодиться самому Квентину Тарантино (если он, конечно, сможет перевести его на английский). А еще это выглядит как универсальный ответ на практически любой вопрос :).
На 2020-й у «ЧестнОКа» огромные планы. Кстати, в последнем вышедшем ролике у ЭВМ новое эпическое камео :).
Завершаем нашу церемонию максимально эстетичной номинацией, в которой не видим равных семье лучшего футболиста Беларуси-2019 Игоря Стасевича.
Фотография кэпа БАТЭ и его жены Александры с тремя «звездными мячами» — это максимально яркое подтверждение этих слов. Да и вообще, это тот случай, когда бесполезно говорить — нужно смотреть.
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Таков наш список триумфаторов. Но мы уверены, что у пользователей «Трибуны» есть и свои герои!
Так что ждем в комментариях номинации и претендентов на них, которые мы упустили :).
Nikita Vaskovich