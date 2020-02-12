Участник еврокубков от Казахстана усилился экс-футболистом молодежной сборной Португалии
Португальский футболист болгарского «Берое» Рубен Брижиду продолжит карьеру в «Ордабасы», передает корреспондент Vesti.kz.
Португальский футболист болгарского «Берое» Рубен Брижиду продолжит карьеру в «Ордабасы», передает корреспондент Vesti.kz.
У 28-летнего полузащитника действовал контракт с клубом из города
За «Берое» Брижиду выступал с сезона-2017/2018, забил шесть мячей в 71 матче. За рубежом также играл за румынский «Оцелул», кипрские «Эрмис», «Анагенниси Дериния», «Неа Саламина». На родине защищал цвета «Лейрии» и «Маритиму». На счету имеет три матча за молодежную сборную Португалии до 20 лет.
Ранее в «Ордабасы» перешли Александр Клещенко («Енисей»), Сергей Хижниченко («Астана»), Александр Симчевич («Тараз»), Владимир Плотников («Кайрат»). Из игроков прошлогоднего состава контракты были продлены с Жоао Пауло, Мирзадом Механовичем и Маем Махлангу.
Напомним, шымкентский клуб завершил предыдущий сезон на третьем месте, завоевав путевку в квалификацию Лиги Европы-2020/21.