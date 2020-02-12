Участник еврокубков от Казахстана усилился экс-футболистом молодежной сборной Португалии

У 28-летнего полузащитника действовал контракт с клубом из города Стара-Загора до 30 июня. При этом он отклонил предложение о его пролонгации, предпочтя перейти в расположение бронзового призера КПЛ-2019. Сумма сделки пока неизвестна, но легионер должен прибыть в Казахстан в четверг и после медобследования заключить соглашение на два года.