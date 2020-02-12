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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сыграет с российским клубом казахстанского нападающего

На втором учебно-тренировочном сборе «Астана» проведет два товарищеских матча, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Reuters

Второй УТС столичной команды пройдет в Турции с 16 по 26 февраля.

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20 февраля подопечные Михала Билека сыграют с «Сочи», за который выступает нападающий сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, а 23-го — с тульским «Арсеналом».

В нынешнем сезоне Бахтияров провел два матча в рамках российской премьер-лиги и одну игру в Кубке России. «Сочи» идет на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ, набрав 15 очков в 18 матчах.

По окончании сбора футболисты «Астаны» отправятся в Костанай, где продолжат подготовку к матчу за Суперкубок Казахстана, который состоится на «Тобол Арене» 29 февраля.

Напомним, первый сбор «Астана» провела в Португалии, где приняла участие в турнире «Атлантик Кап». Подопечные Билека победили «Брондбю» (2:1), но проиграли «Копенгагену» (0:1) и шведскому «Хеккену» (1:2).

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