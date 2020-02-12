«Астана» сыграет с российским клубом казахстанского нападающего
На втором
На втором
Второй УТС столичной команды пройдет в Турции с 16 по 26 февраля.
20 февраля подопечные Михала Билека сыграют с «Сочи», за который выступает нападающий сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, а 23-го — с тульским «Арсеналом».
В нынешнем сезоне Бахтияров провел два матча в рамках российской
По окончании сбора футболисты «Астаны» отправятся в Костанай, где продолжат подготовку к матчу за Суперкубок Казахстана, который состоится на «Тобол Арене» 29 февраля.
Напомним, первый сбор «Астана» провела в Португалии, где приняла участие в турнире «Атлантик Кап». Подопечные Билека победили «Брондбю» (2:1), но проиграли «Копенгагену» (0:1) и шведскому «Хеккену» (1:2).