«Астана» сыграет с российским клубом казахстанского нападающего

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Второй УТС столичной команды пройдет в Турции с 16 по 26 февраля.

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20 февраля подопечные Михала Билека сыграют с «Сочи», за который выступает нападающий сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, а 23-го — с тульским «Арсеналом».

В нынешнем сезоне Бахтияров провел два матча в рамках российской премьер-лиги и одну игру в Кубке России. «Сочи» идет на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ, набрав 15 очков в 18 матчах.

По окончании сбора футболисты «Астаны» отправятся в Костанай, где продолжат подготовку к матчу за Суперкубок Казахстана, который состоится на «Тобол Арене» 29 февраля.