Европейский клуб захотел продать в Казахстан футболиста сборной Гвинеи

Речь идет о 28-летнем гвинейском полузащитнике Ибраиме Конте. В «Берое» сообщили, что с игроком подписан долгосрочный контракт (хотя, по данным Transfermarkt, он действует до 30 июня), но со своей стороны готовы с ним расстаться, если по нему поступит заманчивое финансовое предложение от шымкентского клуба или другого участника казахстанского чемпионата.

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Интересно, что гвинейский легионер в начале прошлого года пополнил состав «Актобе», но из-за финансовых проблем «красно-белых» был вынужден уйти.

Летом 2019-го стал игроком «Берое», проведя впоследствии 15 игр и забив семь мячей. До этого выступал за бельгийские «Остенде», «Васланд-Беверен», «Андерлехт», «Зюлте-Варегем», «Гент». За сборную Гвинеи привлекается с 2010 года, сыграв 33 матча и забив два гола.

Текущая рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, оценивается в 400 тысяч евро. В 2014 году она составляла три миллиона евро.

Отметим, что «Ордабасы» купил у «Берое» Рубена Брижиду. Сумма сделки не сообщается, но 28-летний португалец должен прибыть в шымкентский клуб в четверг и после прохождения медосмотра подписать двухлетний контракт.