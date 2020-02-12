«Я доверял Самату». Аким области — об отставке Смакова и проблемах «Актобе»
Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал ситуацию в ФК «Актобе» и рассказал о проблемах в клубе.
Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал ситуацию в ФК «Актобе» и рассказал о проблемах в клубе.
— Я доверял Самату Смакову. Меня заверяли, что команда останется в
Но, к сожалению, задача по ее сохранению не была выполнена. Поэтому были приняты соответствующие решения. Сейчас, вы знаете, после прежнего руководства ФК «Актобе» накопилось немало долгов. Проверяющие органы должны все выяснить, — ответил глава региона.
20 декабря «Актобе» объявил об уходе Смакова с поста генерального директора команды, где он проработал два сезона. В начале 2019 года клуб лишился 12 очков
Новый сезон «Актобе» начнет в первой лиге.