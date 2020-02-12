«Тобол» расстался с бывшим одноклубником Уэйна Руни

Футболист подписал контракт с желто-зелеными в середине прошлого сезона.

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За это время он провел за «Тобол» 12 матчей.

«Футбольный клуб “Тобол” благодарит Витаса за совместную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в обращении костанайцев.

До «Тобола» Андрюшкявичус выступал за литовскую «Судуву», которую тренировал казахстанец Владимир Чебурин. До этого он выступал за американские «Ди Си Юнайтед», где был одноклубником Уэйна Руни, и «Портленд Тимберс», голландский «Камбюр», шведский «Юргорден» и польскую «Легию», а начинал карьеру в «Каунасе».