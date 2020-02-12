«Тобол» расстался с бывшим одноклубником Уэйна Руни
ФК «Тобол» расторг контракт с защитником сборной Литвы Витаутасом Андрюшкявичюсом по обоюдному согласию, сообщается на сайте клуба.
ФК «Тобол» расторг контракт с защитником сборной Литвы Витаутасом Андрюшкявичюсом по обоюдному согласию, сообщается на сайте клуба.
Футболист подписал контракт с
За это время он провел за «Тобол» 12 матчей.
«Футбольный клуб “Тобол” благодарит Витаса за совместную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в обращении костанайцев.
До «Тобола» Андрюшкявичус выступал за литовскую «Судуву», которую тренировал казахстанец Владимир Чебурин. До этого он выступал за американские «Ди Си Юнайтед», где был одноклубником Уэйна Руни, и «Портленд Тимберс», голландский «Камбюр», шведский «Юргорден» и польскую «Легию», а начинал карьеру в «Каунасе».
Его контракт с «Тоболом» был рассчитан до ноября 2020 года.