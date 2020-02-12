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15:09 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер из Европы упал в стоимости после перехода в клуб КПЛ

Австрийский нападающий Нилс Цатл потерял в трансферной стоимости после перехода в «Тараз», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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27-летний Цатл стал игроком южан 10 февраля, подписав контракт до конца года. А уже на следующий день, по данным Transfermarkt, подешевел до 350 тысяч евро (прежняя цена 450 тысяч евро). Максимальной отметки она достигала полумиллиона евро два года назад.

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Последним его клубом был «Катокопиас» (Кипр). На родине играл за «Хорн», «Рицинг», «Юнион Сент Флориан», «Велс», «АТСВ Заттледт».

Ранее состав южан пополнили 32-летний сербский форвард Братислав Пуношевац, 25-летний черногорский опорник Йован Чадженович, 26-летний литовский полузащитник Овидиус Вербицкас, 31-летний белорусский защитник Валерий Каршакевич, 22-летний российский хав Аюб Бацуев, 29-летний черногорский оборонец Деян Больевич и 28-летний казахстанский вратарь Джурахон Бабаханов.

Напомним, сезон 2019 года «Тараз» завершил на десятом месте, а прописку в премьер-лиге сохранил благодаря победе в переходных играх с «Акжайыком». В зимнее межсезонье клуб возглавил 63-летний казахстанский тренер Владимир Никитенко.

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