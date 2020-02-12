Легионер из Европы упал в стоимости после перехода в клуб КПЛ

27-летний Цатл стал игроком южан 10 февраля, подписав контракт до конца года. А уже на следующий день, по данным Transfermarkt, подешевел до 350 тысяч евро (прежняя цена 450 тысяч евро). Максимальной отметки она достигала полумиллиона евро два года назад.