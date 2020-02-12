Легионер из Европы упал в стоимости после перехода в клуб КПЛ
Австрийский нападающий Нилс Цатл потерял в трансферной стоимости после перехода в «Тараз», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Австрийский нападающий Нилс Цатл потерял в трансферной стоимости после перехода в «Тараз», сообщает корреспондент Vesti.kz.
27-летний Цатл стал игроком южан 10 февраля, подписав контракт до конца года. А уже на следующий день, по данным Transfermarkt, подешевел до 350 тысяч евро (прежняя цена 450 тысяч евро). Максимальной отметки она достигала полумиллиона евро два года назад.
Последним его клубом был «Катокопиас» (Кипр). На родине играл за «Хорн», «Рицинг», «Юнион Сент Флориан», «Велс», «АТСВ Заттледт».
Ранее состав южан пополнили 32-летний сербский форвард Братислав Пуношевац, 25-летний черногорский опорник Йован Чадженович, 26-летний литовский полузащитник Овидиус Вербицкас, 31-летний белорусский защитник Валерий Каршакевич, 22-летний российский хав Аюб Бацуев, 29-летний черногорский оборонец Деян Больевич и 28-летний казахстанский вратарь Джурахон Бабаханов.
Напомним, сезон 2019 года «Тараз» завершил на десятом месте, а прописку в