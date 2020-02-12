Один из лучших легионеров «Иртыша» выбрал другой клуб в КПЛ

Павлодарский клуб был не прочь продолжить сотрудничество с 28-летним игроком, так как он считался одним из лучших легионеров, забив шесть мячей и отдав шесть ассистов в 26 играх чемпионата. Но предпочел продолжить карьеру в составе «горняков». Согласно данным Transfermarkt, контракт с ним подписан до конца года.

Манзорро начинал карьеру в 2009 году во втором составе французского клуба «Реймс». На родине играл еще за команду «Бур-ан-Бресс — Перонна». В дальнейшем в его карьере были болгарские «Черноморец» (Бургас), «Славия» (София), кипрский «Анортосис», иранский «Пайкан», литовские «Судува», «Жальгирис». С «Судувой» становился чемпионом в 2017 году.

В межсезонье в карагандинский клуб также перешли Давид Юрченко («Енисей»), Усман Мухаммед («Тамбов»), Александр Кислицын («Окжетпес»), Абдель Ламанж («Кайсар»), Гидеон Баа («Хонка»), Алию Абубакар («Олимпик», Донецк), Седрик Куаджа («Слуцк»).

Отметим, предыдущий сезон «Шахтер» завершил на девятом месте. По окончании чемпионата клуб расстался с болгарским тренером Николаем Костовым. Его место впоследствии занял украинец Вячеслав Грозный.