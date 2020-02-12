«Не удивлен, что он так сыграл». Одноклубники Жукова высказались о его дебюте за «Вислу»

Поляк Лукаш Бурлига не сомневался в качествах новичка из Казахстана:
«Что касается Жукова, я совсем не удивлен, что он так хорошо сыграл с “Ягеллонией”. С первых тренировок стало ясно, что он игрок, который много бегает. Нам нужен был такой футболист в середине поля. Думаю, он продолжит в таком же духе».
Также свое мнение о Жукове составил бразильский защитник «Вислы» Эберт:
«Перед матчем с “Ягеллонией” мы говорили о том, насколько важно, чтобы игроки средней линии хорошо взаимодействовали. Думаю, что они — сердце команды. Если полузащита играет хорошо, то так будет играть вся команда, я в этом убежден, и мы увидели это. Если мы будем играть с такой уверенностью, то сможем обыграть всех. Жуков много двигается, я встречал такой объем работы, когда играл в Японии, там они бегают даже больше, чем мы в прошедшем матче. Может быть, потому что существует культ работы».
Напомним, по итогам матча с «Ягеллонией» Жуков был номинирован в символическую сборную тура чемпионата Польши. На данный момент «Висла» занимает предпоследнее, 15-е место в Экстраклассе, набрав 20 очков. В следующем туре клуб из Кракова сыграет с «Заглмебе», матч пройдет 16 февраля.