«Не удивлен, что он так сыграл». Одноклубники Жукова высказались о его дебюте за «Вислу»

«Что касается Жукова, я совсем не удивлен, что он так хорошо сыграл с “Ягеллонией”. С первых тренировок стало ясно, что он игрок, который много бегает. Нам нужен был такой футболист в середине поля. Думаю, он продолжит в таком же духе».

«Перед матчем с “Ягеллонией” мы говорили о том, насколько важно, чтобы игроки средней линии хорошо взаимодействовали. Думаю, что они — сердце команды. Если полузащита играет хорошо, то так будет играть вся команда, я в этом убежден, и мы увидели это. Если мы будем играть с такой уверенностью, то сможем обыграть всех. Жуков много двигается, я встречал такой объем работы, когда играл в Японии, там они бегают даже больше, чем мы в прошедшем матче. Может быть, потому что существует культ работы».