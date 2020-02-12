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15:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Не удивлен, что он так сыграл». Одноклубники Жукова высказались о его дебюте за «Вислу»

Первый официальный матч Георгия Жукова за «Вислу» впечатлил не только прессу, болельщиков, но и новых партнеров казахстанца по команде. В интервью gazetakrakowska.pl защитники клуба Эберт и Лукаш Бурлига рассказали о том, как экс-хавбек «Кайрата» повлиял на игру команды Артура Сковронека.

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Поляк Лукаш Бурлига не сомневался в качествах новичка из Казахстана:

«Что касается Жукова, я совсем не удивлен, что он так хорошо сыграл с “Ягеллонией”. С первых тренировок стало ясно, что он игрок, который много бегает. Нам нужен был такой футболист в середине поля. Думаю, он продолжит в таком же духе».

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Также свое мнение о Жукове составил бразильский защитник «Вислы» Эберт:

«Перед матчем с “Ягеллонией” мы говорили о том, насколько важно, чтобы игроки средней линии хорошо взаимодействовали. Думаю, что они — сердце команды. Если полузащита играет хорошо, то так будет играть вся команда, я в этом убежден, и мы увидели это. Если мы будем играть с такой уверенностью, то сможем обыграть всех. Жуков много двигается, я встречал такой объем работы, когда играл в Японии, там они бегают даже больше, чем мы в прошедшем матче. Может быть, потому что существует культ работы».

Напомним, по итогам матча с «Ягеллонией» Жуков был номинирован в символическую сборную тура чемпионата Польши. На данный момент «Висла» занимает предпоследнее, 15-е место в Экстраклассе, набрав 20 очков. В следующем туре клуб из Кракова сыграет с «Заглмебе», матч пройдет 16 февраля.

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